Arnold Schwarzenegger wird "jeden Tag besser"

Der 79-jährige Austro-Weltstar möchte Leserschaft mit einem Maßnahmenplan zu einem volleren Leben verhelfen.

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Das Werk mit dem Titel "Better Every Day: An Action Plan for a Full Life" erscheint am Dienstag, 12. Januar 2027. Arnold Schwarzenegger, der einst als kleiner Junge aus der Steiermark in den USA zum Weltstar wurde, verknüpft darin seine Philosophie mit praktischen Ratschlägen. Auf Instagram zeigte das 79-jährige Multitalent bereits das Cover der geplanten Neuerscheinung, deren Buchtitel übersetzt etwa "Jeden Tag besser: Ein Maßnahmenplan für ein volles Leben" bedeutet.

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Neues Buch von Arnold Schwarzenegger

Das Werk ist als Selbsthilfebuch konzipiert, das beim Mindset der Lesenden ansetzen soll. "Wenn ich von einem Maßnahmenplan spreche, meine ich das auch so", erklärt Schwarzenegger. Er betont dazu: "Be Useful ist meine Philosophie; 'Better Every Day' ist die Art und Weise, wie man sie in die Praxis umsetzt." Der Ratgeber bietet Geschichten aus seinem eigenen Leben, "die stets mit wöchentlichen Maßnahmen verbunden sind, die du sofort in deinen Alltag integrieren kannst". Bereits 2023 veröffentlichte er den Bestseller "Be Useful: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben".

Arnold Schwarzenegger mit Freundin Heather © APA/AFP/JOE KLAMAR

Zwölf Bausteine für persönliche Entwicklung

In einem Statement gegenüber dem US-Magazin "People" wird das Werk als Leitfaden beschrieben, um sich weiterzuentwickeln und den eigenen Lebenssinn zu finden. Insgesamt vermittelt der Text zwölf Bausteine für die persönliche Entfaltung. Laut Klappentext soll den Menschen "zu einer Wachstumsmentalität" verholfen werden, die sie wieder ins Gleichgewicht bringt und ihnen hilft, sich zu entfalten.