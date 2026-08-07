Trotz Krebs: Lafer kocht Salzburg-VIPs ein

Nach dem durchschlagenden Erfolg der Salzburg International Fine Arts Fair zu den Osterfestspielen 2026 wurde diese auch im Sommer zum Promi-Mekka. Ein ganz besonderer Moment der Messe: Trotz seiner schweren Krebserkrankung reiste Starkoch Johann Lafer persönlich an, um die Gäste zu verzaubern.

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Es war ein Auftritt, der unter die Haut ging. Erst vor wenigen Monaten machte der 68-jährige TV-Koch seine Diagnose öffentlich: Er kämpft gegen ein Lymphdrüsenkrebs-Leiden und hat sich mehreren Zyklen Chemotherapie unterziehen müssen. Doch Aufgeben kommt für den Steirer nicht infrage. "Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das", stellte Lafer klar.

So ließ er es sich trotz der gesundheitlichen Strapazen nicht nehmen, persönlich nach Salzburg zu reisen, um für ausgewählte Gäste ein Galadinner im Rahmen der Kunstmesse SIFAF zu kreieren. Vor Ort zeigte sich der Kulinarik-Star sichtlich gerührt und gewohnt lebensfroh: "Es geht mir den Umständen entsprechend gut, ich bin glücklich, arbeiten zu können, und Kunst welcher Art auch immer war und ist immer Teil meines Lebens."

"Ganzheitskunst" im ältesten Keller der Stadt

Veranstalter Wolfgang Pelz betonte in seiner Eröffnungsrede die Vision der Messe, "Kunst als Ganzes" zu zelebrieren – eine Symbiose aus bildender Kunst, Musik und eben der Kulinarik auf Höchstniveau. Nach der Präsentation exklusiver Keramik-Sondereditionen am Stand der Galerie Susanne Bauer durch Gmundner-CEO Andreas Glatz verlagerte sich das Geschehen für das Gourmet-Dinner in den historischen Gewölbekeller des Hauses aus dem frühen 12. Jahrhundert.

Ernst Minar und Zorayana Kushpler © wildbild

Dort verwöhnte Lafer die illustren Gäste nicht nur mit Gaumenfreuden, sondern auch mit purem Lebensmut. Musikalisch umrahmt von Staatsopernsängerin Zoryana Kushpler und ihrer Meisterschülerin Jana Stadlmayr.

"Tout Salzburg" feiert den Star-Gast

Schon ab 15 Uhr hatten sich die kühlen Räumlichkeiten des Anwesens rasch gefüllt, und das prominente Publikum zollte nicht nur den hochkarätigen Kunst-Exponaten, sondern vor allem dem kämpferischen Starkoch großen Respekt.

Marika Lichter, Engelbert Lainer, Hera Lind © wildbild

Den stimmungsvollen Abend im Haus von Norbert Koller – dessen Gastronomie-Konzept mit den Bärenwirt-Machern Andreas Felleis und Patrick Knittelfelder höchste Qualitätsstandards garantierte – ließen sich zahlreiche Prominente nicht entgehen.

Waltraud und Karl Guschlbauer © wildbild

Unter den Gästen wurden unter anderem Bestseller-Autorin Hera Lind mit Ehemann Engelbert Lainer, "Jedermanns Mutter" Daniela Ziegler, das Unternehmerpaar Karl und Waltraud Guschlbauer, John Harris-Boss Ernst Minar sowie Modeunternehmerin Claudia Carpendale gesichtet. Ein Abend, der bewies: Wahre Leidenschaft lässt sich selbst von schweren Schicksalsschlägen nicht bremsen.