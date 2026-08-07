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Lili Paul-Roncalli: Hot Summer ohne Thiem

Eine Frau im Bikini steht im seichten Wasser am Meer, im Hintergrund Boote und eine Insel.
© Sarah H. Wissounig/Instagram
Sommer, Sonne, Traumfigur: Zirkus-Tochter Lili Paul-Roncalli begeistert ihre Fans auf Instagram mit heißen Urlaubsgrüßen aus Europa – allerdings ganz ohne ihren Partner Dominic Thiem.
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Dass Lili Paul-Roncalli durch ihr jahrelanges Akrobatik-Training einen makellosen Körper besitzt, ist längst kein Geheimnis mehr. Wie durchtrainiert sie ist, demonstriert die Tochter von Zirkus-Legende Bernhard Paul auf ihren neuesten Schnappschüssen. Ob im aufregenden Zebra-Print-Bikini, im farbenfrohen Zweiteiler beim Sonnenbaden oder voller Action beim Wakesurfen hinter dem Motorboot – Lili versprüht auf jedem Foto pure Lebensfreude. Ihre Europareise führt sie dabei von den Küsten Italiens und Spaniens bis an die Seen Österreichs.

Person surft hinter einem Boot bei Sonnenuntergang auf einem See, Berge im Hintergrund.
Lili Paul-Roncalli macht auch beim Wakesurfen eine gute Figur. © Sarah H. Wissounig/Instagram

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Keine Spur von Dominic Thiem – doch die Schwiegerfamilie schwärmt

Ein Detail fällt auf den Urlaubsfotos jedoch ins Auge: Von Ex-Tennis-Profi Dominic Thiem fehlt in den Postings jede Spur. Auf ein gemeinsames Pärchen-Foto müssen die Fans dieses Mal verzichten.

Anlass für Gerüchte gibt das allerdings nicht. Wie eng Lili mit Thiems Umfeld ist, beweisen die Reaktionen unter dem Beitrag. Dort tummelt sich nämlich die Schwiegerfamilie in spe: Dominic Thiems Bruder und Manager Moritz feierte den Anblick der Artistin mit einem humorvollen "Bravo baudoooo", während Schwiegermutter Karin Thiem direkt mit Herzaugen-Emojis kommentierte. Die Botschaft ist klar: Bei Lili läuft es privat wie optisch absolut hervorragend.

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