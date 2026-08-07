Lili Paul-Roncalli: Hot Summer ohne Thiem

Sommer, Sonne, Traumfigur: Zirkus-Tochter Lili Paul-Roncalli begeistert ihre Fans auf Instagram mit heißen Urlaubsgrüßen aus Europa – allerdings ganz ohne ihren Partner Dominic Thiem.

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Dass Lili Paul-Roncalli durch ihr jahrelanges Akrobatik-Training einen makellosen Körper besitzt, ist längst kein Geheimnis mehr. Wie durchtrainiert sie ist, demonstriert die Tochter von Zirkus-Legende Bernhard Paul auf ihren neuesten Schnappschüssen. Ob im aufregenden Zebra-Print-Bikini, im farbenfrohen Zweiteiler beim Sonnenbaden oder voller Action beim Wakesurfen hinter dem Motorboot – Lili versprüht auf jedem Foto pure Lebensfreude. Ihre Europareise führt sie dabei von den Küsten Italiens und Spaniens bis an die Seen Österreichs.

Lili Paul-Roncalli macht auch beim Wakesurfen eine gute Figur. © Sarah H. Wissounig/Instagram

Keine Spur von Dominic Thiem – doch die Schwiegerfamilie schwärmt

Ein Detail fällt auf den Urlaubsfotos jedoch ins Auge: Von Ex-Tennis-Profi Dominic Thiem fehlt in den Postings jede Spur. Auf ein gemeinsames Pärchen-Foto müssen die Fans dieses Mal verzichten.

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Anlass für Gerüchte gibt das allerdings nicht. Wie eng Lili mit Thiems Umfeld ist, beweisen die Reaktionen unter dem Beitrag. Dort tummelt sich nämlich die Schwiegerfamilie in spe: Dominic Thiems Bruder und Manager Moritz feierte den Anblick der Artistin mit einem humorvollen "Bravo baudoooo", während Schwiegermutter Karin Thiem direkt mit Herzaugen-Emojis kommentierte. Die Botschaft ist klar: Bei Lili läuft es privat wie optisch absolut hervorragend.