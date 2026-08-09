Jubiläum
Zum 15er vom "El Goucho" wurde in Baden der Sprudel geköpft
Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx als DJane, edle Tropfen aus dem argentinischen Weingut von Joaquin Fernandez de Cordova Hohenlohe Langes Swarovski, dem Sohn von Diana Langes-Swarovski und natürlich kulinarische Leckerbissen. Am Samstag feierte Michael Grossauer unter dem Motto "Jazz & Beats" im historischen Josefsbad in Baden den 15. Geburtstag des "El Goucho". Geburtstagstorte plus 12 Liter Sprudel, die mit dem Säbel "geköpft" wurden, inklusive.
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"Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen" freute sich Grossauer dabei über illustre Gäste wie Dominic Thiem, Toni Polster, Simone Stelzer, Let’s Dance Star Vadim Garbuzow, Caro Athanasiadis, Andrea Fendrich oder Torwartlegende Otto Konrad.
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