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Jubiläum

Zum 15er vom "El Goucho" wurde in Baden der Sprudel geköpft

Frau in blauem Kleid legt als DJ bei einer Party mit lila Beleuchtung auf.
© Roland Ferrigato
Michael Grossauer rief und alle kamen. Der 15. Geburtstag des "El Goucho" in Baden wurde zum rauschenden Fest.
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Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx als DJane, edle Tropfen aus dem argentinischen Weingut von Joaquin Fernandez de Cordova Hohenlohe Langes Swarovski, dem Sohn von Diana Langes-Swarovski und natürlich kulinarische Leckerbissen. Am Samstag feierte Michael Grossauer unter dem Motto "Jazz & Beats" im historischen Josefsbad in Baden den 15. Geburtstag des "El Goucho". Geburtstagstorte plus 12 Liter Sprudel, die mit dem Säbel "geköpft" wurden, inklusive.

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Zwei Männer posieren lächelnd bei einer Sommerfeier im Freien unter einem Sonnenschirm.
Michael Grossauer mit Dominic Thiem. © Andreas Tischler / Vienna Press
Vier fröhliche Erwachsene posieren bei einer Sommerfeier im Freien unter Sonnenschirmen.
Toni Polster mit seiner Birgit, Otto Konrad und Silke. © Andreas Tischler / Vienna Press
Ein junges Paar feiert draußen auf einer Sommerparty mit Weingläsern in der Hand.
Vardim Garbuzow mit Freundin Saphira. © Andreas Tischler / Vienna Press
Zwei Männer schenken Wein aus einer riesigen Flasche in eine Karaffe bei einem Sommerfest ein.
Sommerfest und 15 Jahresfeier - 15 Jahre El Gaucho Josefsbad, Josefsplatz, Baden bei Wien, Niederösterreich Noe NÖ, 8.8.2026, - Michael GROSSAUER, Joaquin Fernandez DE CORDOVA HOHENLOHE © Andreas Tischler / Vienna Press
Zwei Frauen in bunten Sommerkleidern posieren lachend bei einer Outdoor-Veranstaltung.
Gitta Saxx und Simone Stelzer. © Andreas Tischler / Vienna Press

"Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen" freute sich Grossauer dabei über illustre Gäste wie Dominic Thiem, Toni Polster, Simone Stelzer, Let’s Dance Star Vadim Garbuzow, Caro Athanasiadis, Andrea Fendrich oder Torwartlegende Otto Konrad.

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