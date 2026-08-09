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Fußis Meinung

Die angebliche Erderwärmung

RF
von
Ein Kommentar von Rudolf Fußi zur Rekord-Hitze.
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In einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2013 fragt Herbert Kickl den Bundeskanzler: "Welche Belege hat das Bundeskanzleramt für die ANGEBLICHE Erderwärmung?". Die FPÖ hat eine lange Tradition der Klimawandelleugnung. Ich bin gespannt, was Herbert Kickl auf seiner Sommertour den Bauern erzählt, die Ernteausfälle haben und ihre Milchkühe notschlachten müssen, weil sie kein Futter haben.

Oder was er den Menschen in vielen Orten des Landes erzählt, die kein Wasser mehr haben. Oder wie er erklärt, dass zig Tausende Fische in unseren Bächen und Flüssen verendet sind, weil diese ausgetrocknet sind. Oder was erzählt er den alten Menschen, die bei 30 Grad und mehr in ihren Wohnungen sitzen und darunter leiden? Was also sagt der Volkskanzler? Wird er noch immer von der ANGEBLICHEN Erd - erwärmung sprechen? Oder wird er den Ausländern die Schuld geben? "Die Hitze kommt aus Afrika. Wir bauen eine Festung! Euer Airbert!" Welche Lösungen wird er präsentieren? Windräder? Nein, die hasst die FPÖ. PV-Anlagen? Hässlich! Die Regierung tut (viel) zu wenig, streicht Milliarden beim Klimaschutz. Aber im Unterschied zum ANGEBLICHEN Volkskanzler sehen sie wenigstens, dass es das Problem gibt. Ein Anfang.

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