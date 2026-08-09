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8-Jährige niedergefahren

Erst Schreckschuss stoppte Rowdy (16) auf E-Scooter

Person fährt auf einem Elektro-Tretroller auf einem Radweg, Grünfläche im Vordergrund.
© Getty Images
Der rücksichtlose Roller-Boy beging Fahrerflucht, gefährdete mehrere Passanten und war nur durch einen Schreckschuss aus einer Polizeiwaffe zu stoppen.
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Wien. Der 16-jährige Österreicher mit arabischen Wurzeln steht im Verdacht, Samstagabend mit seinem E-Scooter auf einer ausschließlich für Fußgänger vorgesehenen Fläche im Bereich des Leipziger Platzes in der Brigittenau bei der U-Bahn-Station Jägerstraße ein achtjähriges Mädchen erfasst und zu Boden gestoßen zu haben. Das Kind erlitt Verletzungen am Arm und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt.

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Anstatt stehen zu bleiben und zu helfen, flüchtete der Roller-Rowdy mit dem Scooter. Polizisten der Inspektion Vorgartenstraße nahmen die Verfolgung auf, doch der Bursche suchte rasant das Weite und gefährdete dabei weiter spielende Kinder, die einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern konnten.

Im weiteren Verlauf setzte der Jugendliche seine Flucht zu Fuß in Richtung Döblinger Steg fort. Trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten, sich zu stellen, lief der 16-Jährige weiter. Da ein Entkommen des Jugendlichen unmittelbar drohte, gab ein Polizist unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen einen Schreckschuss aus seiner Dienstwaffe in das (Fließ-)Gewässer des Donaukanals ab. Endlich bremste sich der 16-Jährige ein und konnte angehalten werden.

Komplize (14) hatte Drogen dabei

Der nun äußerst kleinlaute Scooter-Fahrer gab gegenüber den Beamten an, das Mädchen beim Fahren übersehen und mit dem E-Scooter zu Boden gestoßen zu haben. Warum er flüchtete, dafür hat er keine (erwähnenswerte) Erklärung.

Bei der Anhaltung am Donaukanal befand sich übrigens auch ein 14-jähriger Bekannter des Jugendlichen. Bei der Durchsuchung des Teenies wurde Cannabisharz sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach dem Suchtmittelgesetz sowie dem Wiener Jugendschutzgesetz angezeigt. Gegen den 16-Jährigen wurden mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen gelegt.

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