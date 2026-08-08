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Traktor-Unglück

Tochter (6) und Partner tot: Mutter rührt mit emotionalen Worten zu Tränen

Rettungskräfte stehen auf einer Wiese; im Hintergrund liegt ein umgestürzter Traktor.
© Feuerwehr Satteins
Mitte Juli ereignete sich in der Gemeinde Satteins (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) ein schwerer Traktorunfall, der das Leben einer Familie von einem Augenblick auf den anderen für immer veränderte.
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"Was als schöner Familienabend mit Freunden beim Zelten begann, endete in einer Tragödie", schreibt eine Freundin der Familie in einem Spendenaufruf. Bei einer Traktorfahrt überschlug sich das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen. Für den Vater Marcel und seine sechsjährige Tochter Klara kam jede Hilfe zu spät. Die vierjährige Schwester Anna überlebte das Unglück verletzt.

Marcel wird von Freunden als "hilfsbereiter, ehrlicher und zuverlässiger Mensch" beschrieben, der als Obmann des Puch Clubs viele Menschen zusammenbrachte. Seine Tochter Klara wird als "fröhlicher Sonnenschein" in Erinnerung bleiben, die ihre Freunde liebte und sich bereits auf ihren ersten Schultag freute. Die Familie bedankte sich in einem emotionalen Schreiben für die Unterstützung: "Eure Anteilnahme, euer Mitgefühl und eure Verbundenheit bedeuten uns unendlich viel und schenken uns Trost in einer Zeit, in der Worte kaum ausreichen."

600.000 Euro gespendet

Neben der unermesslichen Trauer stehen die Mutter Sarah und die kleine Anna nun vor großen finanziellen Herausforderungen. Freunde der Familie haben daher einen Spendenaufruf ins Leben gerufen, um Kosten für Bestattungen und laufende Verpflichtungen zu decken.

Trauerkarte mit Dankestext, Kerze, getrockneten Blumen und Steinen in Herzform auf hellem Hintergrund.
Die Familie veröffentlichte eine Nachricht auf der Spendenseite "gofundme". © eyJpdiI6InpNZkM3ZmlXZk5IY1BhRWRj

Die Anteilnahme ist enorm, bisher wurden schon mehr als 600.000 Euro gespendet. Nun meldete sich die  Mutter mit emotionalen Worten zu Wort. "Nach dem tragischen Unfall, bei dem ich meinen geliebten Marcel und meine über alles geliebte Tochter Klara verloren habe, ist für Anna und mich nichts mehr so, wie es einmal war", schreibt die 36-Jährige.

"Umso überwältigender ist die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die wir erfahren dürfen. Mit einer solchen Welle der Unterstützung hätte ich niemals gerechnet. Sie berührt mich zutiefst und macht mich unendlich dankbar", schreibt die Mutter weiter. "Ich danke jedem einzelnen Menschen, der gespendet, den Spendenaufruf geteilt, liebe Worte geschrieben oder uns auf andere Weise geholfen hat. Eure Anteilnahme, eure Großzügigkeit und euer Mitgefühl bedeuten mir mehr, als ich in Worte fassen kann."

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