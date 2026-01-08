Tierheime vermitteln jetzt Trödler-Hunde und Kuscheltiger

Kabarettist Benedikt Mittmannsgruber hilft mit, dass mehr Hunde und Katzen aus dem Tierheim geholt werden.

OÖ. Das Land OÖ versucht mit der neuen Tierheimkampagne „Tiere, die ins Leben passen“ mehr Plätze für Heimtiere zu finden.

„Tierschutz beginnt vor der Anschaffung: Wer ein Tier mit ein paar Klicks kauft, riskiert Überforderung, hohe Folgekosten und im schlimmsten Fall Tierleid. Tiere sind keine Konsumgüter, sondern Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen

und einer langen Lebensdauer. Tierheime bieten fundierte Beratung, prüfen die Rahmenbedingungen und begleiten die Vermittlung verantwortungsvoll", sagt Tierschutz-Ombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder.

"Über das Tierschutzportal (tierschutzportal.ooe.gv.at), das eine wesentliche Informationsquelle zu den rund 1.500 Tieren ist, die auf ein neues Zuhause warten, werden sowohl Fundtiere

als auch Vermittlungstiere aus oberösterreichischen Tierheimen zentral dargestellt ", empfiehlt Tierschutzlandesrat Martin Winkler (SPÖ) einen Website-Besuch.

Benedikt Mittmannsgruber als Testimonial

Die Kampagne, die am 12. Jänner startet, setzt auf Humor und Identifikation: Tiere werden über pointierte Eigenschaften und Persönlichkeiten erzählt - vom „Trödler“ bis „Gesangstalente“. Für die Kampagne konnte der Mühlviertler Kabarettist Benedikt Mittmannsgruber gewonnen werden.Er wird die Kernbotschaft in seiner witzigen Art und Weise in Videos für Social Media rüberbringen.