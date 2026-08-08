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Top-Klub klopft an

Transfer-Hammer um David Alaba (34)

Ein österreichischer Fußballspieler im Trainingsshirt auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Jetzt klopft sogar der Rekordmeister an.
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Seit seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein. Dabei könnte es nun zu einem wahren Sensations-Transfer kommen.

Ein österreichischer Fußballspieler im roten Trikot läuft mit dem Ball über das Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner

Die renommierte "Gazetta Dello Sport" berichtet, dass Juventus Turin großes Interesse am ÖFB-Kapitän zeigt. Alaba würde enorme Erfahrung mitbringen und würde mit seiner Flexibilität eine interessante Option für Trainer Luciano Spalletti sein. Noch gebe es allerdings Vorbehalten hinsichtlich Alabas Fitness und Verletzungsanfälligkeit.

Auch Milan zeigt Interesse

Doch nicht nur Juventus scheint Interesse am ÖFB-Kapitän zu zeigen. Auch der AC Milan soll sich mit einer Verpflichtung beschäftigen – spanische Medien sprechen sogar schon von einer baldigen Einigung. Interesse soll es zudem aus der nordamerikanischen MLS sowie aus Saudi-Arabien geben.

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Alaba selbst hat sich zu den Spekulationen bisher nicht öffentlich geäußert. Der 34-Jährige trainierte unlängst am ÖFB-Campus in Wien-Aspern, um dann topfit seine neue Herausforderung antreten zu können.

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