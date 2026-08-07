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Topspiel in 2. Liga

Blau-Weiß Linz bezwingt Wacker mit 3:0

Zwei Fußballspieler von Blau Weiss Linz jubeln auf dem Spielfeld nach einem Tor.
© GEPA pictures
Für Blau-Weiß Linz läuft die Mission sofortiger Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter nach Plan.
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Die Oberösterreicher feierten am Freitag vor eigenem Publikum einen 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Wacker Innsbruck, gewannen damit auch das zweite Spiel und lachen in der 2. Liga weiter von der Spitze. St. Pölten prolongierte hingegen den eigenen Fehlstart mit dem zweiten 0:1, diesmal zu Hause gegen die Young Violets Austria Wien. Hertha Wels siegte beim FC Liefering 3:2.

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Die Linzer setzten sich im Schlager der 2. Runde vor ausverkauftem Haus und bei bester Stimmung im Hofmann Personal Stadion verdient durch, auch wenn es bis zum Führungstreffer eine sehr enge Angelegenheit war. Ein Schuss von Dario Kreiker (37.) wurde noch leicht abgefälscht und landete dadurch unhaltbar im langen Eck. Wacker-Tormann Juri Kirchmayr konnte gleich darauf einen Ronivaldo-Kopfball via Stange klären (41.). Christopher Weinzierl ließ die beste Ausgleichschance der Tiroler aus (45.).

Fußballfans von Blau-Weiß Linz jubeln im Stadion mit Pyrotechnik und Fahnen hinter dem Tor.
Jubel bei den Fans des Blau-Weiß Linz. © GEPA pictures

BWL auch noch ohne Gegentor

Das rächte sich quasi im Gegenzug, Fabio Varesi-Strauss knallte einen Dropkick von der Strafraumgrenze unter die Latte (45.+1). Den Gästen mangelte es auch nach der Pause an Ideen, um die Linzer wirklich zu gefährden. Die machten in der 79. Minute den Sack zu. Nico Grimbs schloss im Strafraum zum 3:0 ab. In der Nachspielzeit sah Wacker-Verteidiger Florian Kopp wegen einer Notbremse auch noch die Rote Karte (91.). BWL ist nach dem Auftakt-3:0 bei den Young Violets auch noch ohne Gegentor.

FC Blau-Weiß Linz gegen FC Wacker Innsbruck. Im Bild: Christopher Weinzierl (Wacker) und Alem Pasic (Linz) im Zweikampf.
FC Blau-Weiß Linz gegen FC Wacker Innsbruck. Im Bild: Christopher Weinzierl (Wacker) und Alem Pasic (Linz) im Zweikampf. © GEPA pictures

St. Pölten, das in der vergangenen Saison noch bis zur letzten Runde um den Aufstieg gekämpft hatte, verlor in der NV Arena mit demselben Ergebnis wie zuletzt auswärts beim FAC. SKN-Trainer Cem Sekerlioglu hätte sich den Auftakt ganz anders vorgestellt. Die "Jung-Austrianer" schrieben dank eines Tors von Bruno Jerabek (40.) erstmals in dieser Saison an und dann gleich mit drei Punkten.

Auch Hertha Wels punktete im zweiten Anlauf erstmals. Treffer von Oliver Kregar (14.), Sebastian Malinowski (50.) und Isa Drammeh (79.) gaben in Grödig den Ausschlag für den Auswärtssieg der Oberösterreicher. Für den Partnerclub von Red Bull Salzburg waren Tore von Miha Matjasec (31.) und Julian Hussauf (85.) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Die Verlierer beendeten die Partie zu zehnt, da Mayker Palacios in der 72. und 75. Minute zweimal Gelb gesehen hatte.

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