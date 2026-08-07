Angstgegner Ried fordert formstarkes Rapid

Rapid reist mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in fünf Pflichtspielen ins Innviertel. Die Rieder haben in der vergangenen Saison aber drei Duelle hintereinander gewonnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erst im Europacup-Play-off-Rückspiel setzte sich Rapid dann entscheidend durch. Nun kommt es am Sonntag (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) zur nächsten Gegenüberstellung.

"Ich erwarte ein anderes Match als zuletzt. Ried hat einen neuen Coach, und sie spielen auch etwas anders als in der letzten Saison. Ich möchte aber auch betonen, dass sich bei uns einiges geändert hat und wir nun besser sind. Daher erwarte ich einen wesentlich besseren Auftritt von uns als zuletzt in Ried", meinte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.

Zu einem Wiedersehen kommt es für die Rapidler mit ihrem ehemaligen Kapitän. Stefan Schwab ist nach sechs Jahren im Ausland bei Ried angeheuert.

Hoffen auf die Müdigkeit aus Europa

Die Rieder sind mit einem 1:1 bei Aufsteiger Austria Lustenau in die Saison gestartet. "Über weite Strecken hat das gut funktioniert", resümierte Trainer Mario Despotovic. "Wir wollen an die positiven Dinge aus Lustenau anknüpfen, uns weiter verbessern und zuhause mit unserer Energie und unserer Spielweise überzeugen."

Rapid ist aber ein anderes Kaliber als die Vorarlberger. "Sie verstehen es, spielerisch Chancen zu generieren und haben die Qualität, einen Gegner einzuschnüren", meinte Verteidiger Oliver Steurer, der hofft, dass Rapid noch ein bisschen Müdigkeit vom Auswärtsspiel in Estland spürt.

"Wir müssen zeigen, dass wir spritziger, galliger und härter in den Zweikämpfen sind als sie. Dann können wir gegen Rapid wieder punkten."

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - SK Rapid

Anpfiff: Samstag 17 Uhr

Stadion: BWT Oberösterreichische Arena

Schiedsrichter: Walter Altmann

Ried: Leitner - Malicsek, Chukwudi, Steurer, Sorg - Schwab, Maart - Bajic, Nasrawe, Rhodes - Aisowieren

Es fehlen: Pomer, Stöger (beide verletzt)

Fraglich: Rossdorfer

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Schöller, Horn - Bajlicz, M. Seidl - Demir, Adamsen, Dahl - Kara

Es fehlen: Ndzie, Nunoo, Mbuyi, Marcelin, Vincze, Amane (alle verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.