14-Jährige Einbrecher nach Schreckschuss geschnappt

Der Jugendliche wollte in Gartenhütte E-Scooter laden und "chillen"

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Zwei erst 14-jährige Einbrecher sind am Freitagabend in Wien-Floridsdorf nach einem Schreckschuss der Polizei festgenommen worden. Nachbarn beobachteten insgesamt drei Jugendliche, die in eine Gartenhütte eingebrochen hatten, und verständigten den Notruf. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Verdächtigen. Nach dem Schreckschuss ins Erdreich konnten aber zwei der Täter - ein Österreicher und ein Iraker - gefasst werden. Diebesgut hatten sie keines dabei.

Laut den Besitzern des Grundstücks waren keine Wertgegenstände in der Hütte, weil Jugendliche dort immer wieder Unfug treiben würden, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die zwei Festgenommenen sagten aus, sie hätten in der Gartenhütte ihren E-Scooter laden und "chillen" wollen. Die weiteren Ermittlungen - auch nach dem dritten Täter - laufen.