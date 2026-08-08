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Gas- statt Bremspedal: Pkw-Lenkerin landete in Baugrube

"Warten auf Wartezeitverkürzung": Krankentransporte unzumutbar lange: nicht da
© TZ ÖSTERREICH
Eine 76-jährige Pkw-Lenkerin hat Freitagabend in Kufstein in Tirol das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, ist daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baugrube gefahren.
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Der Wagen prallte am Ende der Grube gegen eine Straßenlaterne und kam schließlich zum Stillstand. Die Österreicherin erlitt einen Schock und wurde zur Abklärung in das Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Samstag.

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Zuvor hatte die Autofahrerin einen Randstein touchiert. Dabei geriet sie offenbar in Panik und verwechselte die beiden Pedale, woraufhin das Auto abrupt beschleunigte, hieß es. Sowohl Pkw als auch Laterne wurden beschädigt.

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