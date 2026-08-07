Heftige Unwetter
Mure begräbt Autos unter sich – Evakuierung
Am Freitagabend mussten elf Wanderer vom Parkplatz Nockeralm im Valsertal im Bezirk Innsbruck-Land ausgeflogen werden, wie "ORF Tirol" berichtet. Auslöser war eine Mure, die den Parkplatz und die Fahrzeuge erfasst hatte. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.
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Die Wanderer, bei denen es sich hauptsächlich um Urlauber handelte, hatten den Tag im Gebiet der Kaserer Almen verbracht. Trotz des niederschlagsreichen Wetters schafften sie den Abstieg zum Parkplatz. Dort fanden sie ihre Autos nahezu alle von einer Mure verschüttet vor. Da die Schlammmassen auch den Bach und die weitere Straße verlegt hatten und ein Weitergehen zu Fuß zu gefährlich erschien, alarmierten sie die Bergrettung.
Hubschrauber im Einsatz
Ein Polizeihubschrauber nahm die gestrandeten Wanderer auf und brachte sie unversehrt ins Tal. Ob die Autos noch fahrtüchtig sind, ist bisher nicht bekannt.
Schon zu Mittag hatte es aus dem Gebiet eine Alarmierung gegeben, da auch die für die umliegenden Hütten wichtige Materialseilbahn in Mitleidenschaft gezogen worden sein dürfte.
Passstraße ebenfalls gesperrt
Ebenfalls am Freitagabend musste die Hahntennoch-Passstraße im Bezirk Reutte gesperrt werden, da dort gleich vier Muren auf die Straße abgegangen waren. Die Unwetter sorgten somit in mehreren Regionen für erhebliche Einschränkungen und forderten den Einsatz der Rettungskräfte.
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