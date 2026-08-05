Abkühlen mit echtem Schnee in der Swarovski Kristallwelt

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Nur noch bis Ende August sind die Artisten des Circus-Theater Roncalli mit ihren spektakulären Shows im Park der Swarovski Kristallwelten zu sehen. Besucher erwarten fünf internationale Showacts mit 16 Shows täglich, darunter Luftakrobatik, Rollschuhartistik, Hula-Hoop und Pantomime.

Das gesamte Zirkusprogramm ist im regulären Tagesticket inkludiert, genauso wie der Spielbereich im Garten mit Karussell und Wasserspielplatz. So wird der Besuch zum perfekten Ferienprogramm für Groß und Klein.

Das Zirkusfestival findet bis 30. August täglich von 9 bis 19 Uhr in den Swarovski Kristallwelten statt.

Unter null Grad

Tipp an besonders heißen Tagen: Die Wunderkammer Silent Light bietet immer Abkühlung mit echtem Schnee und Temperaturen unter null Grad.