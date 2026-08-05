Luftkühler fielen im AK-Test durch

Luftkühler mit Wassertank gelten im Sommer als preiswerte Alternative zur Klimaanlage. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat daher sieben Modelle in einem 15 Quadratmeter großen Büroraum getestet.

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Das Ergebnis: Eine spürbare Abkühlung blieb aus. Stattdessen erhöhte sich die Luftfeuchtigkeit deutlich, wodurch sich das Raumklima eher verschlechterte.



Vor Beginn des Tests wurden Temperatur und Luftfeuchtigkeit im 15 Quadratmeter großen Büro mit einem Hygrometer gemessen. Anschließend nahmen die Tester:innen die Luftkühler in Betrieb und erfassten die Werte erneut nach einer, zwei und drei Stunden. Das Ergebnis war ernüchternd: Von den sieben getesteten Luftkühlern konnten lediglich drei die Raumtemperatur leicht senken – und zwar um höchstens 0,9 Grad Celsius. Die übrigen Geräte sorgten für keine Abkühlung oder ließen die Temperatur sogar geringfügig steigen. Gleichzeitig nahm die Luftfeuchtigkeit bei allen Modellen zu. Besonders deutlich zeigte sich der Anstieg beim Comfee Silent Air-Luftkühler: Nach drei Stunden war die Luftfeuchtigkeit um 15,6 Prozentpunkte gestiegen.

Laut wie ein Staubsauger

Nicht nur die Kühlleistung war enttäuschend, auch die Betriebsgeräusche können stören. Die gemessenen 61 bis 68 Dezibel entsprechen in etwa der Lautstärke eines normalen Gesprächs bis zu einem laufenden Staubsauger. Vor allem in Büros oder Schlafzimmern kann das als unangenehm empfunden werden

Die AK warnt auch vor "Wunder-Klimaanlagen": Vor allem während Hitzewellen tauchen im Internet und in sozialen Netzwerken immer wieder angebliche Wunder-Klimaanlagen von unseriösen Online-Anbietern auf. Versprechen wie "kühlt den ganzen Raum in 90 Sekunden", "NASA-Technologie" oder "90 Prozent weniger Stromverbrauch" sind ein deutliches Warnsignal. Hinter diesen Angeboten stecken meist kleine Ventilatoren oder Verdunstungskühler, die physikalisch keine echte Raumkühlung leisten können. Die Werbung arbeitet oft mit gefälschten Testberichten, KI-generierten Bildern, übertriebenen Versprechen und irreführenden Markennamen.