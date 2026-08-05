Klimatisierter Co Working-Space für Sparkassen-Kunden gratis

An "Hundstagen" sinkt die Arbeitsleistung um 30 bis 70 Prozent gegenüber Tagen mit "normalen" Temperaturen. In Linz kann man stundenweise in kühles Büro flüchten.

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Der Sparkassen-Umbau hat einen neuen klimatisieren CoWorking-Space nach Linz gebracht. Das s CoWork auf der Promenade bietet auf mehr als 275 m² acht flexibel buchbare, moderne Arbeitsplätze, zwei Conference Rooms und drei schalldichte Telefonboxen. Für Sparkassen-Kunden ist die Nutzung für zehn Stunden inkl. Internet, Empfangsservice und Druckservice pro Woche gratis.

Die Bürotische haben sogar eine Stehtisch-Funktion. In der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es eine große Gastro-Auswahl inklusive Eissalons.

Einzig die Auflösung der Bildschirme könnte besser sein.

Nicht-Bankkunden können um 55 Euro/Tag oder sieben Euro pro Stunde im Kühlen arbeiten.