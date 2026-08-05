LINZER PROMENADE
Klimatisierter Co Working-Space für Sparkassen-Kunden gratis
Der Sparkassen-Umbau hat einen neuen klimatisieren CoWorking-Space nach Linz gebracht. Das s CoWork auf der Promenade bietet auf mehr als 275 m² acht flexibel buchbare, moderne Arbeitsplätze, zwei Conference Rooms und drei schalldichte Telefonboxen. Für Sparkassen-Kunden ist die Nutzung für zehn Stunden inkl. Internet, Empfangsservice und Druckservice pro Woche gratis.
Die Bürotische haben sogar eine Stehtisch-Funktion. In der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es eine große Gastro-Auswahl inklusive Eissalons.
Einzig die Auflösung der Bildschirme könnte besser sein.
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Nicht-Bankkunden können um 55 Euro/Tag oder sieben Euro pro Stunde im Kühlen arbeiten.
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