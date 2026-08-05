Mega-Zigi-Pavillon: Kult-Location in Wels wird umbenannt

Linz hatte eine Austria Tabak Fabrik, Wels hat noch immer einen Autstria Tabak Pavillon - aber nur noch wenige Tage.

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Wels. "Der Tabakpavillon ist ein liebgewordenes Relikt aus vergangenen Zeiten. Mit der Sanierung wird für die Zukunft ein Raum für kulturelle Festivitäten geschaffen", sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).



Der Austria Tabak-Pavillon südlich der Welser Stadthalle ist seit langem als zeitweiliger Veranstaltungsort bekannt. Ab Montag, 10. August wird er für die Landesgartenschau "Stadt der Gärten" 2027 (LGS) umgebaut. Weiters wurden im Stadtsenat am Dienstag, 28. Juli jeweils einstimmig einige Aufträge für Komplettierungsarbeiten im Volksgarten Neu erweitert beziehungsweise neu vergeben.

Die Sanierung des Bestandes umfasst das Dach, das Lichtband, die Holzkonstruktion, das Eingangsportal, die Elektroanlage, die Wasserversorgung sowie den Bodenbelag. Die Gesamtinvestition liegt bei rund 200.000 Euro brutto, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 2026 vorgesehen. Für die Dauer der Landesgartenschau verwandelt sich der Austria Tabak-Pavillon in die "Villa Botanika", die dem LGS-Team als zentraler Arbeits- und Organisationsstandort dienen wird.

6.000 m² großer Spielplatz

Im Volksgarten selbst erfreut sich die rund 6.000 Quadratmeter große Spielplatzfläche großer Beliebtheit bei den kleinen Besuchern. Um vor allem ihren älteren Begleitern die Beaufsichtigung zu erleichtern, bekommt der Bereich nun zusätzliche Sitzmöbel. Beginnend mit der Absenkung des Mühlbaches Ende September erhält der bestehende Volksgartenteich einen neuen Zulauf: Während der für die Verrohrung nötigen Grabungsarbeiten wird ein Teil der Festwiese nicht als Parkplatz nutzbar sein. Und um die Schneekippe in die Traun wieder sicher für den Winterdienst nutzen zu können, sind dort Sanierungsarbeiten nötig. Die Gesamtinvestitionen liegen bei rund 290.000 Euro brutto.

Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (SPÖ): "Seit der Teilöffnung zum Ferienbeginn wird der Volksgarten von Alt und Jung gerne besucht. Wo noch abgesperrt ist, wird weiterhin emsig gearbeitet. In Kürze gilt das auch für den Austria Tabak-Pavillon, der sich für die nächstjährige Landesgartenschau in die 'Villa Botanika' verwandeln wird."