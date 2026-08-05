Brennender Mann rettete sich durch Sprung ins Pool

Oft rettet bei einem Brand der Sprung aus dem Fenster, hier war es der Sprung ins Wasser.

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Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach wollte am Dienstag gegen 22 Uhr ein Foto vor einem Lagerfeuer auf seinem Grundstück machen. Da dieses jedoch bereits erloschen war, hat der Mann eine brandbeschleunigende Flüssigkeit über das Lagerfeuer geleert. Dabei ist es zu einer Explosion des Behälters gekommen. Die Flüssigkeit ist dadurch auf den Körper des 52-Jährigen gelangt und in Brand geraten, woraufhin dieser laut Polizeibericht sofort zum Pool gelaufen ist. Der Mann konnte sich mit dem Sprung ins Wasser selbst löschen.

Seine 51-jährige Lebensgefährtin verständigte die Rettungskräfte. Der 52-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verbrennungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen