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Handgranaten in Schrebergarten gefunden

Gartenhütte
© Getty Images/Westend61
Statt Geldersparnisse waren Handgranaten unter Holzdielen versteckt.
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Ein 36-Jähriger meldete am Dienstagnachmittag via Notruf, dass er am Grundstück seiner Großmutter im Bezirk Wels-Land zwei Handgranaten gefunden habe. Der 36-Jährige hatte die Granaten beim Herausreißen der Holzdielen im Boden des Gartenhauses entdeckt. Nach Begutachtung durch einen Sprengstoffkundigen der Polizei musste der Entschärfungsdienst des BMI bestellt werden. Dieser sicherte die Granaten und transportierte sie ab.

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Die Herkunft der Handgranaten ist unbekannt.

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