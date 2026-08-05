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Jubiläums-Knaller

Weltklänge: "hiesige & dosige" Legenden in Wieselburg

Eine Band spielt auf einer hell beleuchteten Bühne vor jubelndem Publikum bei einem Konzert.
© hiesige & dosige
Wieselburg steht diese Woche ganz im Zeichen der großen Feier: Das Weltmusikfestival "hiesige & dosige" bringt seit 25 Jahren die Klänge der ganzen Welt ins Mostviertel – und zum halbrunden Jubiläum legen die Veranstalter im Schlosspark noch eine gehörige Schippe drauf!
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Ein riesiges Transparent mit allen 25 Festivalplakaten erinnert schon vor dem Startschuss am Freitag an die beeindruckende Geschichte.

Mitsingen statt nur zuhören

Ganz neu: ein Open Choir! Unter der Leitung von Musikerin Christina Kerschner studieren Gäste in einem zweistündigen Workshop ein mehrstimmiges Arrangement ein – und stehen damit noch am selben Abend auf der großen Bühne. Dazu gibt's Tanzworkshops für Kinder und Swing Dance "für alle Großen".

Weltstars kehren zurück

Der Freitag wird zum Fest der Wiedersehensfreude: "Die Tschechen" eröffnen mit Witz und Charme, "Mokoomba" aus Simbabwe entfesseln mitreißenden Afro-Fusion-Sound, und "Electro Deluxe" aus den USA und Frankreich lassen den Abend mit kraftvollem Funk-Jazz ausklingen.

Der Samstag toppt das noch: Die "Ukulele Death Squad" verblüfft mit virtuosem Saitenspiel, "The Magic Mumble Jumble" bringt sonnigen Indie-Pop aus den Niederlanden. Den Höhepunkt setzt "Count Basic" rund um Peter Legat – ein seltenes Original-Comeback der Acid-Jazz-Legenden! "Ein echtes Highlight", schwärmt Projektleiter Hubert Seiringer.

175 Bands, ein großer Freundeskreis

Hinter dem Erfolg steht die Kulturinitiative halle2 mit unzähligen Freiwilligen. Obfrau Gudrun Vösenhuber spricht von einem "großen Freundeskreis", der das Festival Jahr für Jahr stemmt. Seit der Gründung haben bereits 175 Bands in Wieselburg für Ausnahmestimmung gesorgt.

Fazit: Ein Vierteljahrhundert Weltmusik, unzählige Freiwillige und ein Line-up voller Legenden – Wieselburg feiert sein Jubiläum mit einem musikalischen Feuerwerk.

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