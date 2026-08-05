Heiligenkreuz bekommt neues Nahversorger-Herzstück

Wo früher nur das Gemeindeamt für den täglichen Einkauf herhalten musste, entsteht jetzt ein echtes Schmuckstück: Heiligenkreuz baut sich ein neues Dorfzentrum – mit Nahversorger und Café inklusive! Möglich macht's die NAFES-Förderung, die der rund 1.600-Einwohner-Gemeinde kräftig unter die Arme greift.

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"Ein lebendiger Ort braucht einen starken Nahversorger", bringt es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf den Punkt. Er sei nicht nur Einkaufsstätte, sondern auch Treffpunkt und Motor für das gesellschaftliche Leben. Auf einem Grundstück, das das Stift Heiligenkreuz zur Verfügung stellt, wächst so nach Musikheim und Feuerwehrhaus nun der nächste Baustein des Ortskerns.

Die "Greißlerei Wallisch" zieht um

Der bestehende Nahversorger "Greißlerei Wallisch" verlässt sein bisheriges Domizil im Gemeindeamt und übersiedelt ins neue Gebäude. Clever gedacht: Als Hybridmarkt konzipiert, soll dort künftig auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten eingekauft werden können – ideal für Nachtschwärmer und Frühaufsteher gleichermaßen.

Großes Zukunftsprojekt am Stiftsgelände

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sieht in solchen Projekten weit mehr als nur Einkaufskomfort: Sie schaffen Frequenz für umliegende Betriebe und stärken die regionale Wertschöpfung. Und es bleibt nicht beim Nahversorger: Ein neues Gemeindeamt ist gleich nebenan geplant, ab 2027 sollen rund hundert Wohneinheiten sowie ein Ärztezentrum folgen. Gemeinsam mit Stift, Hochschule, Volksschule und Sportplatz entsteht so ein rundum lebendiger Mittelpunkt.

Von der Greißlerei zum Dorfzentrum

Umgesetzt wird das Projekt von März bis Dezember 2026, die Gesamtkosten liegen bei rund 810.000 Euro, davon 125.000 Euro aus der NAFES-Förderung.

Fazit: Heiligenkreuz zeigt, wie aus einem Grundstück ein ganzes Ortszentrum voller Leben wachsen kann.