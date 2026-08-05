19-Jähriger am Traunstein 150 Meter abgestürzt: tot

Der junge Mann dürfte ausgerutscht sein.

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Sbg. Ein 19-jähriger Wanderer ist am Dienstagvormittag am Großen Traunstein (1.943 Meter) im Salzburger Tennengebirge tödlich verunglückt. Der junge Mann war alleine unterwegs und dürfte auf dem Steig zum Gipfelkreuz ausgerutscht sein.

Der Tennengauer stürzte in der Folge rund 150 Höhenmeter in ein Schuttkar ab. Andere Wanderer bemerkten den Verunglückten und verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche.