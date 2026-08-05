Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Tod in den Bergen

19-Jähriger am Traunstein 150 Meter abgestürzt: tot

© Wikipedia
Der junge Mann dürfte ausgerutscht sein.
OE24 auf Google bevorzugen

Sbg. Ein 19-jähriger Wanderer ist am Dienstagvormittag am Großen Traunstein (1.943 Meter) im Salzburger Tennengebirge tödlich verunglückt. Der junge Mann war alleine unterwegs und dürfte auf dem Steig zum Gipfelkreuz ausgerutscht sein.

Auch interessant

Polizei sucht weitere Opfer von Goldketten-Räubern

Moped prallt gegen Baum: Bursch (16) tot

So heftig brannte es in der Wiener Lobau

Der Tennengauer stürzte in der Folge rund 150 Höhenmeter in ein Schuttkar ab. Andere Wanderer bemerkten den Verunglückten und verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Börse Tokio schließt deutlich fester

Polizei sucht weitere Opfer von Goldketten-Räubern

Köstinger: Regierungsbaby kommt im Juli

So heftig brannte es in der Wiener Lobau

Australien Open notfalls unter Dach

Herzstillstand am Steuer: Pkw-Fahrer baute Unfall

Ralph Schöllhammer über IS-Anschlagsgefahr am Flughafen Kabul

Rad-Unfall: Sohn und Mutter prallten zusammen

Grönemeyer stellt Tour und Album in Aussicht

Moped prallt gegen Baum: Bursch (16) tot