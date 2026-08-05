Hinweise erbeten
Polizei sucht weitere Opfer von Goldketten-Räubern
Stmk. Nach zwei im Juli bekannt gewordenen Raubüberfällen auf betagte Frauen auf offener Straße in Graz, sucht die Landespolizeidirektion Steiermark nach weiteren Opfern der beiden Goldketten-Dieben.
Am 18. Juli wurde innerhalb weniger Stunden zwei Grazerinnen tagsüber auf offener Straße ihre Goldkette vom Hals gerissen. Beide Frauen - eine 81-Jährige und eine 88-Jährige - erlitten dabei leichte Verletzungen.
Die Polizei geht von zwei unterschiedlichen Tätern aus, die aber möglicherweise wegen der ähnlichen Vorgehensweise sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe in Zusammenhang stehen könnten. Nach den Verdächtigen wurde bereits mittels Phantombildern gefahndet.
Kriminalisten prüfen Hinweise
Nun stießen die Kriminalisten bei ihren Ermittlungen auf eine Goldkette mit fehlender Endöse, die keinem der beiden bisher bekannten Opfern zugeordnet werden konnte. Es stehe daher der Verdacht im Raum, dass die Tatverdächtigen für weitere, bisher nicht angezeigte Raubüberfälle oder Diebstähle verantwortlich sein könnte.
Wer in den vergangenen Wochen m
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