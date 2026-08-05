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Afghane soll zwei Teenies (16) vergewaltigt haben

Gewalt
© Getty Images
Die beiden Freundinnen im Alter von 16 Jahren meldeten den Vorfall der Polizei.
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Ein Notruf einer 16-Jährigen hat in Wien-Fünfhaus einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Mädchen gab an, gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Freundin in einer Wohnung vergewaltigt worden zu sein.

Nachdem die Polizei den genauen Aufenthaltsort ermittelt hatte, nahmen Einsatzkräfte der WEGA einen 26-jährigen Afghanen im Stiegenhaus des Hauses fest. Die beiden Jugendlichen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Mädchen waren mehrere Tage abgängig

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 16-Jährigen bereits seit Anfang August aus einer Wohneinrichtung abgängig. Sie sollen sich gemeinsam mit weiteren Bekannten in der besagten Wohnung aufgehalten haben, um Drogen wie Kokain und Chrystal Meth zu konsumieren. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten außerdem ein Säckchen mit einer noch unbekannten Substanz sicher. Ob diese mit dem mutmaßlichen Tatgeschehen in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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Tatverdächtiger schweigt

Der 26-Jährige machte bei seiner Einvernahme keine Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Die mutmaßlichen Opfer sind noch zur Ausnüchterung im Spital. nn

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