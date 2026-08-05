Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Unfall-Drama

Moped prallt gegen Baum: Bursch (16) tot

Geöffneter Rettungswagen mit Blaulicht im Sonnenuntergang, Blick ins Innere des Fahrzeugs.
© Getty Images
Ein Autofahrer fand den verunglückten Jugendlichen neben der Straße.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist in der Nacht auf Mittwoch in Steinberg im weststeirischen Voitsberg ums Leben gekommen. Ein Autolenker bemerkte gegen 2.30 Uhr auf einer Gemeindestraße das kaputte Kleinmotorrad, teilte die Polizei mit. Er fand den daneben liegenden reglosen Jugendlichen und zog ihn auf die Straße. Trotz Reanimationsversuchen gab es für den Burschen keine Rettung mehr. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Ermittlungen zeigen, dass der 16-Jährige offenbar mit dem Moped von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) wurde verständigt und half bei der Verständigung der Angehörigen.

Auch interessant

So heftig brannte es in der Wiener Lobau

Salzburg: Opern-Marathon & Party für Regisseur

Rad-Unfall: Sohn und Mutter prallten zusammen

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

4 SOS-Tipps für weiche Lippen

Polizei sucht weitere Opfer von Goldketten-Räubern

Rad-Unfall: Sohn und Mutter prallten zusammen

Moped prallt gegen Baum: Bursch (16) tot

Faymann verneint "Neidkonto"

Pkw-Lenkerin hielt auf der A12 plötzlich an

Herzstillstand am Steuer: Pkw-Fahrer baute Unfall

So heftig brannte es in der Wiener Lobau

Pferd verirrt sich auf Straße – schwerer Crash mit Pkw

Das Wetterupdate: Zeitweise Sonne, sonst trüb und Nieseln