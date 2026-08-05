Moped prallt gegen Baum: Bursch (16) tot

Ein Autofahrer fand den verunglückten Jugendlichen neben der Straße.

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Ein 16-jähriger Mopedlenker ist in der Nacht auf Mittwoch in Steinberg im weststeirischen Voitsberg ums Leben gekommen. Ein Autolenker bemerkte gegen 2.30 Uhr auf einer Gemeindestraße das kaputte Kleinmotorrad, teilte die Polizei mit. Er fand den daneben liegenden reglosen Jugendlichen und zog ihn auf die Straße. Trotz Reanimationsversuchen gab es für den Burschen keine Rettung mehr. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Ermittlungen zeigen, dass der 16-Jährige offenbar mit dem Moped von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) wurde verständigt und half bei der Verständigung der Angehörigen.