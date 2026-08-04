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Prozess in Linz

Messer-Attacke im Flüchtlingsheim: Libanese (23) vor Gericht

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© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Nach einer blutigen Messerattacke in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberösterreich muss sich ab Mittwoch ein 23-jähriger Libanese vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.
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Ein 23-jähriger Libanese muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten, weil er im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 16-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf den Freund des Teenagers, der sich schützend über diesen gebeugt hatte, soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

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Der mutmaßliche Täter und ein weiterer Libanese hatten drei Mädchen mit in die Unterkunft genommen. Als die Situation offenbar unangenehm wurde, rief eines von ihnen den 16-Jährigen an, der mit einem Freund anrückte. Es kam offenbar gleich zu einem heftigen Streit mit den Libanesen, der Angeklagte zückte dann anscheinend das Messer und soll zugestochen haben. Bisher gab er wohl auch die Stiche zu, will sich aber nur verteidigt haben. Der Prozess wurde für zwei Tage angesetzt.

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