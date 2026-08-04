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Quali-Niederlage

Peinlich-Pleite! Arnautovic muss um Champions League zittern

© Getty Images
Der serbische Fußball-Meister Roter Stern Belgrad hat in der Champions-League-Qualifikation mit den beiden ÖFB-Legionären Marko Arnautovic und Muhammed Cham eine knappe Hinspielniederlage auswärts gegen Hapoel Be'er Sheva kassiert.
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Der israelische Champion setzte sich am Dienstag im Heimspiel in Steinamanger (Ungarn) mit 1:0 (1:0) durch und überstand dabei eine längere Unterzahl-Periode, nachdem der Ex-Austrianer Matan Baltaxa in Minute 60 die Gelb-Rote Karte kassiert hatte.

Arnautovic und Cham waren jeweils in der Halbzeitpause eingewechselt worden. Baltaxa erhielt beide Verwarnungen innerhalb von zwei Minuten, die folgende Drangperiode konnte Roter Stern aber nicht in den Ausgleichstreffer ummünzen. Slovan Bratislava hingegen setzte sich beim schwedischen Überraschungsmeister Mjällby AIF mit 2:1 (0:0) durch und drehte die Partie mit zwei späten Toren. Innenverteidiger Kevin Wimmer saß beim slowakischen Meister auf der Bank.

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