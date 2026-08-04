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Überraschende Wahl

Irres Gehalt: Salahs neuer Klub soll feststehen

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Ein ägyptischer und zwei argentinische Fußballspieler kämpfen um den Ball im Spiel.
© GEPA pictures
Seit seinem Aus bei Liverpool ist Mohamed Salah ohne Verein. Nun scheint es den 34-Jährigen in die Türkei zu ziehen, aber zu keinem der drei großen Klubs.
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Bis zuletzt hat Besiktas um den Superstar mitgepokert, erst kürzlich stiegen sie ganz offiziell aus.

Stattdessen soll es zu Trabzonspor gehen. Laut dem Transfer-Insider Yağız Sabuncuoğlu bekommt der Ägypter am Schwarzen Meer einen Zwei-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 17 Millionen Euro!

Zudem dürfte Salah auch bis zu 25 Prozent bei den Trikotverkäufen mitschneiden. An Geld wird es Salah bei Trabzonspor also nicht mangeln.

Keine Champions League für Salah

Dennoch ist die Wahl etwas überraschend, immerhin betonte Salah stets, noch konkurrenzfähig zu sein und um große Titel spielen zu wollen.

Vielleicht sieht er es als Herausforderung, mit dem siebenfachen Süper-Lig-Meister (zuletzt 2021/22) die große Überraschung zu schaffen.

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In Europas Königsklasse wird der Torjäger damit aber nicht vertreten sein, Trabzonspor qualifizierte sich als Dritter im Vorjahr nur für das Play-off in der Europa League.

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