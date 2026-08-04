Überraschende Wahl
Irres Gehalt: Salahs neuer Klub soll feststehen
Bis zuletzt hat Besiktas um den Superstar mitgepokert, erst kürzlich stiegen sie ganz offiziell aus.
Stattdessen soll es zu Trabzonspor gehen. Laut dem Transfer-Insider Yağız Sabuncuoğlu bekommt der Ägypter am Schwarzen Meer einen Zwei-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 17 Millionen Euro!
Zudem dürfte Salah auch bis zu 25 Prozent bei den Trikotverkäufen mitschneiden. An Geld wird es Salah bei Trabzonspor also nicht mangeln.
Keine Champions League für Salah
Dennoch ist die Wahl etwas überraschend, immerhin betonte Salah stets, noch konkurrenzfähig zu sein und um große Titel spielen zu wollen.
Vielleicht sieht er es als Herausforderung, mit dem siebenfachen Süper-Lig-Meister (zuletzt 2021/22) die große Überraschung zu schaffen.
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In Europas Königsklasse wird der Torjäger damit aber nicht vertreten sein, Trabzonspor qualifizierte sich als Dritter im Vorjahr nur für das Play-off in der Europa League.
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