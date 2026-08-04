25 Fußballfelder in Lobau abgebrannt

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wien: In der Lobau ist am Dienstag ein Vegetationsbrand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte kämpfen bei großer Hitze und starkem Wind gegen die Flammen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Bereich Essling in der Wiener Lobau ist am Dienstag ein großflächiger Wald- und Wiesenbrand ausgebrochen. Nach Angaben des ORF sind inzwischen rund 25 Hektar Fläche betroffen.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.45 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an. Insgesamt standen mehr als 70 Fahrzeuge der Wiener Berufsfeuerwehr sowie freiwillige Feuerwehren aus Niederösterreich im Einsatz.

Hitze und Wind erschweren Löscharbeiten

Die Bedingungen für die Einsatzkräfte sind schwierig: Die hohen Temperaturen und der Wind erschweren die Brandbekämpfung und können die Ausbreitung der Flammen begünstigen. Zusätzlich gab es Herausforderungen bei der Löschwasserversorgung. Unterstützung kam unter anderem vom Flugdienst Niederösterreich, der Betriebsfeuerwehr der OMV sowie Kräften des Roten Kreuzes und der Polizei. Auch zwei Hubschrauber des Innenministeriums wurden zur Unterstützung eingesetzt.

Lobau-Brand unter Kontrolle – Bevölkerung gewarnt

© APA/GEORG HOCHMUTH

Das Feuer wurde von mehreren Seiten bekämpft. Die Einsatzkräfte konnten die Lage im Laufe des Tages zunehmend unter Kontrolle bringen. Eine Gefahr für den Ölhafen Lobau bestand laut Feuerwehr nicht.

Das Brandgebiet wurde großräumig abgesperrt. Anrainerinnen und Anrainer wurden vorsorglich aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten, damit kein Rauch in die Wohnungen gelangt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Löscharbeiten und Nachkontrollen laufen weiter.