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Neue Rekorde drohen

Rote Warnung: HIER wird es morgen noch heißer

© Tauernwetter.at
Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Wettermodell für Mittwoch kaum von Dienstag. Die 40-Grad-Marke wird morgen definitiv wieder überschritten, vor allem im Osten drohen neue Rekorde.
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Das Wettermodell für Mittwoch zeigt im Vergleich zum Dienstag nur geringe Unterschiede, dennoch gibt es sie. Morgen werden voraussichtlich weniger Stationen die 40-Grad-Marke erreichen oder überschreiten als heute. Im Weinviertel, im Industrieviertel, im Burgenland, in der südöstlichen Steiermark und auch im Kärntner Lavanttal wird es jedoch noch etwas heißer als heute.

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Hitze steigt im Osten

Vor allem östlich von Wien könnte noch einmal ein neuer Allzeitrekord aufgestellt werden. Sicher ist das nicht, die 40-Grad-Marke wird morgen aber definitiv wieder überschritten. Auch im Burgenland dürfte eine Wetterstation über 40 Grad kommen. Möglich, aber nicht mehr ganz so sicher ist die 40-Grad-Marke in der Süd- oder Oststeiermark. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei etwa 40 Prozent.

Mögliche Überraschung im Lavanttal

Nach den Modellunterlagen ist ein Stationsrekord in St. Andrä im Lavanttal wenig wahrscheinlich. Wegen der seit Wochen systematischen Unterschätzung der Höchstwerte im Lavanttal ist dieser jedoch nicht auszuschließen. Womöglich wird dort sogar die Nähe der 40-Grad-Marke erreicht – und damit der Kärntner Allzeitrekord von 39,9 Grad aus Dellach im Drautal touchiert.

Regionale Unterschiede beim Wettermodell

Kurz zusammengefasst kühlt es im Westen leicht ab. Ganz im Osten, im Nordosten und im Südosten wird es ein klein wenig heißer als heute. In Wien bleiben die Temperaturen ungefähr auf dem heutigen Niveau.

Rekorde wandern durch die Bundesländer

Gut möglich ist also, dass der österreichische Allzeitrekord morgen von Wien wieder nach Niederösterreich oder ins Nordburgenland wandert. Relativ wahrscheinlich ist außerdem, dass der Allzeitrekord des Burgenlands von 40,3 Grad fällt. Nicht ausgeschlossen, aber sehr unsicher ist ein neuer Rekord für die Steiermark, deren Bestmarke bei 39,7 Grad liegt. Eine kleine Überraschung in St. Andrä im Lavanttal ist ebenfalls nicht auszuschließen, wird aber für eher unwahrscheinlich gehalten.

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