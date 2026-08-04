Lage wird beobachtet
Extrem-Hitze: Regierung berät erst NACH Rekord-Tagen
Die anhaltend hohen Temperaturen sind bei den Gesprächen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in den Bundesländern ein zentrales Thema.
Laut einer Aussendung stellt die Situation eine große Belastung dar und wirkt sich spürbar auf zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens aus.
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"Daher ist es notwendig, die Entwicklung weiter genau zu beobachten", so Stocker.
Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Wasser- und Energieversorgung, dem Gesundheitssystem sowie der Landwirtschaft.
Arbeitsgruppe erst nach Rekord-Hitze
Bereits im Jänner und April wurde durch das Krisensicherheitsbüro ein umfassendes Lagebild zum Thema Hitze ausgearbeitet. Im Zuge dessen richtete man auch eine interministerielle Arbeitsgruppe ein - diese tritt aber erst nach den Hitze-Rekordtagen am Donnerstag zusammen.
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