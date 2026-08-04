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DAS sind die neuen ORF-Direktoren

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Neuer ORF-Chef? Clemens Pig im Interview | FELLNER! LIVE
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oe24-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel weiß, wen der neue ORF-Chef Clemens Pig den Stiftungsräten präsentiert hat.
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Clemens Pig - er wurde bekanntlich zum ORF-Generaldirektor gewählt – hat sein neues ORF-Direktorium den Stiftungsräten präsentiert. Am 11. August sollen diese vier immerhin im ORF-Aufsichtsratsgremium gewählt werden.

Das Paket enthält durchaus Überraschungen und dürfte vom schwarz-roten Sideletter erheblich abweichen:

Porträt eines Mannes im Anzug vor grauem Hintergrund.
Michael Krön soll Programm-Direktor werden. © ORF

ESC-Profi macht das Programm

Als Programm-Direktor nominiert der bisherige APA-CEO den derzeitigen Chefproducer des ORF – er hatte auch den Song Contest administriert – Michi Krön.

Für das neu geschaffene Audience Direktorium (bisher Radio) steht die Voralbergerin Angelika Simma-Wallinger auf dem Zettel von Pig.

In der Technik-Direktion verbleibt Harald Kräuter. Er ist damit der einzige aus dem derzeitigen ORF-Direktorium, der auch in der künftigen Generaldirektion mit an Bord ist.

Ein Mann im Anzug lächelt vor neutralem Hintergrund in die Kamera.
Technik-Direktor Harald Kräuter. © ORF
Frau mit schulterlangem braunem Haar und blauem Blazer lächelt in die Kamera.
Angelika Simma-Wallinger wird Audience-Direktorin. © ORF

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Landsmännin wird Finanz-Direktorin

Frau im Business-Outfit steht lächelnd vor einem hellen Hintergrund.
Geschäftsführerin der Moser-Holding Silvia Lieb. © ORF

Der mit der größten Spannung erwartete mächtige Job – ORF-Finanzdirektor – ist die Überraschung auf Pigs Kandidaten-Liste:

Er holt dafür seine Tiroler Landsmännin Silvia Lieb. Sie war bislang die Geschäftsführerin der Moser-Holding. Um diesen Job rangen hinter den Kulissen übrigens sowohl ÖVP als auch SPÖ. Im ursprünglich Sideletter wurde er offenbar für die ÖVP vereinbart.

Pigs "West"-Team als Überraschung

Für den Job der kaufmännischen Direktorin hatte sich auch ORF3-Managerin Kathrin Zierhut beworben.

In einem Hearing mit Personalberatern aus Deutschland und der Schweiz wurden die Kandidatinnen diskret befragt. Keine wusste von den anderen.

Clemens Pig setzt mit seinem vorgeschlagenen Team jedenfalls auf eine West-Achse – eine Direktorin ist Vorarlbergerin, die Finanzchefin Tirolerin. Im ORF rätseln manche: "Das wird für Externe (Anmerkung: Pig & Lieb) schwer den ORF zu durchschauen".

Das sind die ORF-Landesdirektoren

  • Wien: Edgar Weinzettl
  • Burgenland: Werner Herics
  • Niederösterreich: Alexander Hofer
  • Oberösterreich: Klaus Obereder
  • Tirol: Esther Mitterstieler
  • Kärnten: Martin Weberhofer
  • Steiermark: Sigrid Hroch
  • Salzburg: Gerd Schneider
  • Vorarlberg: Julia Ortner

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