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"Sofort"

Grünen-Chefin fordert jetzt nationalen Hitze-Gipfel

Frau spricht gestikulierend an einem Rednerpult im Parlament vor Holzvertäfelung.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Grünen-Chefin Leonore Gewessler fordert jetzt einen Hitzegipfel.
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Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Temperaturen über 40 Grad sind in manchen Orten sogar möglich.

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"Während ältere Menschen Angst haben, das Haus zu verlassen, Gemeinden um ihre Wasserversorgung bangen und Einsatzkräfte sich auf immer extremere Hitzewellen vorbereiten müssen, bringen (Kanzler Christian) Stocker und (Umweltminister Norbert) Totschnig nichts zustande. Es reicht", so die Politikerin. Sie fordere "sofort" einen "nationalen Hitzegipfel".

Noch im August sollen Länder, Gemeinden, Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wasserwirtschaft und des Katastrophenschutzes einen konkreten Maßnahmenplan gegen extreme Hitze und Wasserknappheit erarbeiten.

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