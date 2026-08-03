ÖVP trauert um zwei Urgesteine

Der ehemalige Grazer Bürgermeister Franz Hasiba (ÖVP) ist am Sonntag mit 93 Jahren verstorben.

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Als Politiker hat Hasiba über Jahrzehnte die steirische Volkspartei mitgeprägt. Er war auch Landesrat, Landeshauptmannstellvertreter sowie am Ende seiner politischen Karriere Landtagspräsident. Am Montag kam von der Stadt Graz auch die Nachricht, dass der langjährige ÖVP-Stadtrat Werner Stoiser im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

ÖVP-Chefin Manuela Khom erinnerte an Hasiba als eine "große politische Persönlichkeit". Der designierte FPÖ-Stadtrat René Apfelknab zollte seinem langjährigen Einsatz für Graz "Respekt und Anerkennung". Für Landeshauptmannstellvertreterin Khom war Hasiba "ein Vorbild, weil er Politik nicht als Selbstzweck verstanden hat, sondern immer als Dienst an den Steirerinnen und Steirern". Er habe "Brücken gebaut - zwischen Generationen, zwischen unterschiedlichen politischen Zugängen und vor allem zwischen den Menschen. Er wusste, dass gute Politik vom Zuhören lebt, vom ehrlichen Gespräch und von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen."

Auch nach dem Ende seiner aktiven politischen Laufbahn sei er der ÖVP eng verbunden geblieben. "Über viele Jahre führte er den Kreis der VP-Altmandatare mit großem Engagement und sorgte stets für einen wertvollen Austausch. Seine Erfahrung, seine Besonnenheit und sein ehrlicher Rat waren weit über seine aktive Zeit hinaus gefragt", hieß es in einer Aussendung.

Rückzug aus Politik im Jahr 2000

Franz Hasiba starb einen Tag vor seinem 94. Geburtstag: Er wurde am 3. August 1932 in Graz geboren und war ausgebildeter Agraringenieur. Von 1966 bis 1973 war er Landesparteisekretär der steirischen Volkspartei. Anschließend gehörte er zehn Jahre lang als Vizebürgermeister der Grazer Stadtregierung an, ehe er von 1983 bis 1985 das Amt des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Graz innehatte. 1985 wechselte Hasiba als Landesrat in die steirische Regierung. Von 1991 bis 1993 war er Landeshauptmannstellvertreter. Anschließend gehörte er dem Landtag an und stand diesem von 1993 bis 2000 als Erster Präsident vor.

Von 1987 bis 1995 führte Hasiba den Steirischen ÖAAB als Landesobmann. Im Jahr 2000 zog er sich aus der Politik zurück, blieb der ÖVP aber verbunden, unter anderem von 2002 bis 2017 als Vorsitzender des Klubs der VP-Altmandatare.

ÖVP-Stadtrat Stoiser prägte Erscheinungsbild

Der frühere ÖVP-Stadtrat Werner Stoiser ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren verstorben. Er war von 1985 bis 1998 Stadtrat in Graz. Zu seinen Leistungen zählt u. a. die Abschaffung der Pragmatisierungen in der Stadt Graz, beschlossen in der letzten Gemeinderatssitzung, an der er im Dezember 1997 teilnahm. In seine Ära fiel auch der Ausbau des Liebenauer Fußballstadions und die Attraktivierung des Schloßbergs mit der Nutzung der Stollenanlagen sowie der Revitalisierung des Uhrturms.

KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr sagte, mit Werner Stoiser verliere die Grazer Volkspartei nach Franz Hasiba eine zweite Persönlichkeit, die Graz über Jahrzehnte geprägt habe. Ihr Mitgefühl gelte seinen Angehörigen und Wegbegleitern. ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner sprach von bleibenden Spuren, die Stoiser mit seiner Arbeit hinterlassen habe. Stoiser sei ein Politiker mit Weitblick gewesen, der Herausforderungen entschlossen angegangen sei. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden", sagte Hohensinner.