× Rock Me Amadeus: Countdown zum Falco-Musical

Am Samstag steigt die Weltpremiere des neuen Falco-Musicals ''Rock Me Amadeus'' im Wiener Ronacher. Bereits Morgen, Dienstag liefert OE24.TV erste ausgewählte Szenen.

„Die beste Show, die Wien je gesehen hat!" Regisseur Andreas Gergen legt die Latte hoch. Am Samstag feiert das neue Falco-Musical „Rock Me Amadeus“ im Wiener Ronacher seine Weltpremiere. Die Previews, auch beim Tag der offenen Tür, sorgten bereits für Begeisterungs-Stürme. Morgen, Dienstag zeigt oe24.TV erste ausgewählte Szenen und Interviews mit den Hauptdarstellern. Falco, der zu Lebzeiten ja auch als gespaltene Persönlichkeit galt, wird im neuen Musical-Hit nämlich von gleich zwei Schauspielern dargestellt! Newcomer Moritz Mausser schlüpft in die Hauptrolle von "Hans/Falco". Musical-Urgestein Alex Melcher, bekannt u.a. aus „We Will Rock You“, spielt seinen inneren Dämon "Falcos Alter Ego".

© ORF ×



Sehnsucht. „Ich habe mich zur Vorbereitung fünf Tage lang in meiner Wohnung eingesperrt und mir die Dauerdröhnung Falco gegeben: Ich will diesen unerreichbaren Künstler nicht imitieren, sondern aus mir sprechen lassen,“ erklärt Mausser seinen Zugang. Für die Rolle wurde er nach zweijähriger Vorbereitung aus 2.000 Bewerbungen ausgewählt. Im Gegenzug soll Melcher als „Alter Ego“ die Figur Falco „ins Metaphysische" heben. "Wir zeigen den Konflikt zwischen dem Star und dem Privatmann: Der exzentrische Künstler auf der einen Seite und der Sehnsucht und Geborgenheit suchende Hans Hölzel auf der anderen,“ so Gergen.

© zeidler ×

Neue Hits. Dafür werden von Katharina Gorgi (Isabella), Tania Golden (Falco-Mama), Simon Stockinger (Billy) oder Andreas Lichtenberger (Manager Horst Bork) in mehr als 100 Kostümen auch alle Hits von "Der Kommissar" bis "Out Of The Dark" dargeboten.

Als Highlight haben die legendären Falco-Komponisten Ferdi Bolland und Rob Bolland für das Musical sogar vier brandneue Songs komponiert. „Es gab uns die Möglichkeit neue Falco Songs zu machen, ohne dass er noch unter uns ist. Das war sehr schwierig,‘ erklären die Bollands die Herangehensweise. „Einer handelt davon, dass er keine Inspiration mehr findet. Dazu gibt’s den Alter-Ego-Song, einen für seine Isabella und sogar ein Duett über die Hochzeit in Las Vegas“.

© Stefanie Steindl ×



Wahrheit. Ex-Manager Horst Bork ist schon vor der Premiere begeistert: „Dieses Falco Muscial ist das beste was bisher posthum über Hans gemacht wurde. Die Story ist hart an der Wahrheit und verspricht einen spannenden Abend.“