Dienstag Abend stand die Eröffnung der Film-Festspiele am Programm.

Glamourös. Endlich weht wieder ein Hauch von Hollywood an der Côte d’Azur! Seit gestern tummeln sich jede Menge Stars und Sternchen an der weltberühmten Croisette in Cannes, um beim 75. Film-Festival dabei zu sein.

Hochkarätig. Zwar werden auch dieses Jahr keine großen Partys stattfinden, aber dafür sind praktisch alle Premieren hochkarätig besetzt.

Das zeigte sich auch bei der gestrigen offiziellen Eröffnung des Festivals. Hollywood-Stars wie Julianne Moore, Eva Longoria, Rebecca Hall oder Forest Whitaker flanierten über den Red Carpet.

Eva Longoria

Julianne Moore

Forest Whitaker und Audrey Azoulay

Schwanger. Auch das schwangere Supermodel Adriana Lima wurde bereits in Cannes gesichtet.

Highlight. Für heute Mittwoch steht das zugleich größte Highlight des Festivals am Programm. Dann wird Tom Cruise höchstpersönlich seinen neuen Top Gun: Maverick-Mega-Blockbuster vorstellen.