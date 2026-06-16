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Klose-Rekord wackelt: Mbappe kann am Montag Geschichte schreiben

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© APA/AFP/FRANCK FIFE
Frankreichs Superstar hat seine dritte Weltmeisterschaft mit einem Doppelpack gegen Senegal gestartet.
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Kylian Mbappe zählt nicht nur zu den absoluten Superstars der Weltmeisterschaft, er kann bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko auch Geschichte schreiben.

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Der Real-Knipser erzielte beim Auftakt gegen Senegal gleich einen Doppelpack und erzielte dabei seine WM-Treffer 13 und 14. Jetzt fehlen ihm nur noch zwei Tore auf den ewigen Rekord von Miroslav Klose.

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Der könnte nun bereits am Montag fallen. Da trifft die "L"Équipe Tricolore" auf den am Papier schwächsten Gruppengegner Irak. Der Vertreter aus Asien konnte sich erst über das Play-off für die Endrunde qualifizieren.

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