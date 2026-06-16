Torjäger
Klose-Rekord wackelt: Mbappe kann am Montag Geschichte schreiben
Kylian Mbappe zählt nicht nur zu den absoluten Superstars der Weltmeisterschaft, er kann bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko auch Geschichte schreiben.
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Der Real-Knipser erzielte beim Auftakt gegen Senegal gleich einen Doppelpack und erzielte dabei seine WM-Treffer 13 und 14. Jetzt fehlen ihm nur noch zwei Tore auf den ewigen Rekord von Miroslav Klose.
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Der könnte nun bereits am Montag fallen. Da trifft die "L"Équipe Tricolore" auf den am Papier schwächsten Gruppengegner Irak. Der Vertreter aus Asien konnte sich erst über das Play-off für die Endrunde qualifizieren.
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