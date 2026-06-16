Deutscher Fan erobert die Herzen der Amis

Auf X (ehemals Twitter) verlieben sich derzeit die US-Amerikaner in den deutschen User Freddy. Seit einigen Tagen macht er einen WM-Roadtrip durch die USA.

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Die WM in der USA, Mexiko und Kanada hat einige besondere Fanmomente gehabt. Die Schotten haben mit ihren Röcken Boston erobert und die Niederländer haben den EM-Hit "Links rechts" von Snollebollekes wieder mit dabei. Auf X sorgt derzeit ein Deutscher mit seinem WM-Roadtrip mit zwei Freunden für viel Furore.

Der Nutzer Freddy, der seine wahre Identität geheim halten möchte, nimmt seine mittlerweile über 630.000 Follower auf eine aufregende Reise durch die USA. Mit seiner authentischen Art begeistert der Deutsche sogar Promis.

US-Roadtrip sorgt für Furore

Seine Reise startete Anfang Juni in Atlanta. Er postete: "Gepäck komplett gepackt für 6 Wochen in den USA und Kanada. Reisen nur mit Handgepäck, und 90 % davon sind Trikots." Zusätzlich befinden sich insgesamt sieben WM-Tickets für zwei deutsche Spiele und ein paar Portugal-Spiele. Freddy ist großer Cristiano-Ronaldo-Fan und benutzt ein Foto von CR7 als sein Profilbild bei X.

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Sein Roadtrip ging von Atlanta weiter nach Tennessee. Dabei postete Freddy immer wieder Fotos von der Natur, Fastfoodketten und anderen Zwischenstopps. Seine Followeranzahl stieg mit der Zeit. Der Deutsche begeistert auch mit seinen amüsanten Sprüchen, wie etwa: "Wir haben ein deutsches Dorf in den Bergen im Norden Georgias entdeckt, lol. Ich fühle mich hier wie zu Hause." Darunter kommentierte ein anderer Nutzer: "Lieben deine deutschen Follower die Tweets genauso sehr wie wir Amerikaner? Ich mag alles, was du postest."

Luxus-Hotel in Houston

Am 9. Juni postete Freddy eine Karte von seiner nächsten Route. Dabei fragte er nach Empfehlungen und Tipps für Zwischenstopps auf dem Weg nach Houston. Darunter sammelten sich tausende Kommentare. Einer davon stammte von der American-Football-Legende J.J. Watt! Er antwortete: "Ich kümmere mich um dich in Houston, Großer." Watt bezahlte für sie eine Suite in einem Luxus-Hotel in Houston.

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Freddy teilte Bilder von der unglaublichen Suite und bedankte sich bei J.J. Watt: "Ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach unglaublich. Keine Worte. Ein riesiges, riesiges Dankeschön an JJ Watt, dass er mir und meinen Freunden die Gelegenheit gegeben hat, in einem solchen Ort zu übernachten." Neben der Übernachtung erhielt er weitere Geschenke, unter anderem ein signiertes Trikot der NFL-Legende.

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Politiker reagieren auf Freddy

Eine weitere Berühmtheit ist Fan von Freddy. Der Deutsche schrieb nämlich, dass er im Radio die ganze Zeit Musik von Country-Sängerin Ella Langley hört. Sie reagierte darauf und lud die Gruppe zu einem ihrer Konzerte ein. Laut den aktuellen Postings wird er die Einladung annehmen.

Selbst die US-Politiker kommentierten unter Freddys Postings. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey schrieb unter einen Beitrag über ein College-Spiel: "Ihr solltet im Herbst wiederkommen, um zu sehen, wie wir hier in Alabama unsere Samstage verbringen."