Spanien-Star schreibt WM-Geschichte nach Auftakt-Blamage

Spaniens Nationalelf hat sich mit einem 0:0 bei ihrem Auftaktspiel gegen Kap Verde wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Für einen besonderen Rekord sorgte Stürmer Mikel Oyarzabal.

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Die Offensivleistung der Spanier gegen den kleinen Insel-Staat Kap Verde war mehr als nur enttäuschend. Trotz 75% Ballbesitz schaffte man es nicht den Schlussmann Kap Verdes, Vozinha, zu überwinden.

Besonders hinter den Erwartungen blieb dabei Real-Sociedad-Angreifer Mikel Oyarzabal. Der spanische Torgarant, welcher bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft mit 6 Toren und 4 Vorlagen noch glänzen konnte, stellte im Spiel gegen die Kap Verde sogar einen WM-Negativrekord auf.

30 Minuten ohne Ballkontakt

Oyarzabal ist der erste Fußballer seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolviert hat, ohne den Ball auch nur ein einziges Mal zu berühren. Das vermeldete der Datenanbieter Opta auf der Plattform X.

Das nächste Spiel für Spanien steht am Sonntag gegen Saudi-Arabien auf dem Programm. Ob Oyarzabal dann wieder von Anfang an spielen darf, bleibt abzuwarten. Superstar Lamine Yamal hingegen dürfte nach überstandener Verletzungspause mit großer Sicherheit wieder einen Platz in Spaniens Startaufstellung finden.