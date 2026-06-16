Spanien-Blamage bringt Spieler 4 Millionen Euro

Ein Spieler wettete 428.000 US-Dollar, dass Spanien gegen Kap Verde nicht gewinnt.

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Es war die größte Überraschung der bisherigen WM. Europameister Spanien kam gegen WM-Neuling Kap Verde nicht über ein torloses Remis hinaus.

Während sich Spanien nach dem enttäuschenden 0:0 heftiger Kritik ausgesetzt sieht, durfte sich ein mutiger Tipper über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen. Auf der Prognoseplattform Polymarket setzte ein Spieler mit dem Pseudonym "fishalive" rund 428.000 US-Dollar darauf, dass Spanien das Spiel nicht gewinnen würde. Nach dem sensationellen Remis kassierte er eine Auszahlung von mehr als 4,7 Millionen US-Dollar – umgerechnet rund vier Millionen Euro. Das berichtet der englische Telegraph. Vor dem Anpfiff wurde die Wahrscheinlichkeit eines spanischen Sieges auf mehr als 90 Prozent geschätzt, die Gegenwette galt daher als nahezu aussichtslos.

Video zum Thema Highlights: Spanien vs. Kap Verde © ORF

Für einen anderen Wettspieler endete der Abend dagegen mit einem finanziellen Desaster. Er hatte eine Million US-Dollar auf einen Sieg der Spanier gesetzt. Nach dem Schlusspfiff war das gesamte Geld verloren.

© NurPhoto via Getty Images

Historische Überraschung bei der WM

Die kleine Inselnation mit rund 525.000 Einwohnern galt als krasser Außenseiter gegen den amtierenden Europameister. Doch die Afrikaner stemmten sich mit einer disziplinierten Defensivleistung gegen die spanische Übermacht und retteten ein historisches 0:0 über die Zeit. Spanien kam zwar auf 27 Torschüsse und dominierte den Ballbesitz deutlich, fand aber keinen Weg am überragenden Torhüter Vozinha vorbei.

Vor allem der 40-jährige Schlussmann wurde nach dem Spiel zum gefeierten Helden. Mit mehreren Glanzparaden sicherte er Kap Verde den ersten WM-Punkt der Verbandsgeschichte.