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Ersatz bekannt

Verletzungsschock: England-Star reist von WM ab

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England-Coach Thomas Tuchel geht in seine erste WM
© The FA via Getty Images
Am Dienstag (22 Uhr/live ServusTV) startet England gegen Kroatien in die WM. Nur einen Tag davor fällt ein Spieler verletzt aus.
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Eine Weltmeisterschaft verletzungsbedingt zu verpassen, ist eine echte Hiobsbotschaft für jeden Fußballer - ÖFB-Star Christoph Baumgartner kann ein Lied davon singen.

Doch besonders bitter ist es, zur WM mitzufliegen und sich dort im Training zu verletzen. So passiert bei Englands Tino Livramento, der mit einer Muskelblessur in der Wade die USA verlassen muss. Für den 23-Jährigen geht es zurück zu seinem Klub Newcastle.

Und trotzdem kein Alexander-Arnold

Am Sonntag verletzte sich der Außenverteidiger, zwei Tage später ist der Ersatz bekannt: Trevoh Chalobah von Chelsea. Überraschenderweise kein Außenverteidiger, sondern ein Innenverteidiger.

Darüber hinaus ist die Wahl auch deshalb interessant, weil Thomas Tuchel bereits beim ursprünglichen 26-Mann-Kader keinen Platz für Real Madrids Trent Alexander-Arnold fand. Jetzt selbst bei einem Ausfall auf dessen Position hat der 27-Jährige keine Chance.

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Der 26-Jährige fliegt aber nicht zum Mittwoch-Match gegen Kroatien nach, sondern ins vorübergehend verlassene England-Camp nach Kansas City.

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