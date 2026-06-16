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Betrieb läuft weiter

Baumarkt-Riese ist insolvent

Hellweg Baumarkt, An der Ostbahn, Friedrichshain, Berlin, Deutschland (Photo by Schöning/ullstein bild via Getty Images)
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Die deutschen Gesellschaften des Baumarkt-Gruppe Hellweg sind insolvent.
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In Österreich ist die Hellweg Gruppe mit der "Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH" mit sechs Bau- und Gartenmärkten in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark vertreten und beschäftigt dort rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für das österreichische Unternehmen läuft aktuell kein Sanierungsverfahren, weitere Schritte sollen laut der deutschen Mutter geprüft werden.

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Am Dienstag wurde über die deutschen Hellweg-Gesellschaften in Essen in Deutschland ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, wie das Unternehmen mitteilte. Als Gründe wurden höhere Einkaufspreise und Mieten, weitere inflationsbedingte Kostensteigerungen und Konsumzurückhaltung angeführt. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich laufe der Geschäftsbetrieb aber normal weiter.

"Zur Lage der österreichischen Gesellschaften werden derzeit die weiteren Schritte geprüft", schreibt Hellweg. Sobald Entscheidungen getroffen seien, sollen die Beschäftigten und die Öffentlichkeit umgehend informiert werden. Die österreichische "Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH" hat ihren Sitz in Linz, die deutsche Hellweg-Gruppe sitzt in Dortmund.

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