Alle Jobs weg: Traditions-Unternehmen ist pleite

Die schwierige Lage in der Industrie fordert das nächste prominente Opfer

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH mit Sitz in Traun (Oberösterreich) hat Insolvenz angemeldet. Das traditionsreiche Metalltechnik-Unternehmen beantragte beim Landesgericht Linz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. Die Überschuldung beläuft sich laut Gläubigerschutzverband Creditreform auf rund 1,23 Millionen Euro. Betroffen sind 22 Mitarbeiter sowie etwa 45 Gläubiger.

Das Unternehmen ist auf Metallbearbeitung und die Herstellung von Präzisionsteilen spezialisiert und belieferte über Jahre hinweg verschiedene Industriebereiche. Wie bei vielen Betrieben der Branche machten sich zuletzt die schwache Konjunktur, hohe Energiepreise und die zurückhaltende Investitionsbereitschaft vieler Kunden bemerkbar. Die österreichische Industrie kämpft seit geraumer Zeit mit einer anhaltenden Nachfrageschwäche, insbesondere im Maschinenbau und in der Zulieferindustrie.

Düstere Prognose

Die Pleite reiht sich in eine Serie von Insolvenzen im Industrie- und Metallbereich ein. Experten verweisen seit Monaten auf die schwierigen Rahmenbedingungen für produzierende Unternehmen. Neben gestiegenen Personal- und Energiekosten belasten auch hohe Finanzierungskosten und die schwache Wirtschaftsentwicklung viele Betriebe. Bereits in den vergangenen Monaten mussten mehrere Unternehmen aus dem Metall- und Maschinenbausektor Insolvenz anmelden.

Für die Beschäftigten sind die Aussichten düster. Zwar sollen laut KSV1870 und Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) offene Aufträge noch abgearbeitet werden, weshalb der Betrieb vorerst weitergeführt wird. Eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens gilt jedoch als unwahrscheinlich. Die Gläubigerschützer halten eine vollständige Schließung des Betriebs für wahrscheinlich. Damit droht den 22 Mitarbeitern der Verlust ihrer Arbeitsplätze. Auch ein Blick auf den Online-Auftritt des Unternehmens lässt wenig Hoffnung auf eine Rettung: Dort wird der Betrieb bereits als "dauerhaft geschlossen" geführt. Für die Belegschaft bedeutet die Insolvenz damit nicht nur finanzielle Unsicherheit, sondern aller Voraussicht nach auch das endgültige Aus ihres Arbeitsplatzes.