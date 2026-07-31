oe24.TV mit 2,6 Prozent Marktanteil (12-49)

Donnerstag war bester Quoten-Tag des Jahres - Vier Tage in Folge mehr als 2 Prozent Marktanteil

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sensationeller Juli für oe24.TV: In der letzten Juli-Woche verzeichnete oe24.TV einen Quoten-Erfolg nach dem anderen. Am Donnerstag erreichte oe24.TV mit seinen Sondersendungen zum Rücktritt von Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Damit war der Donnerstag der quotenstärkste Tag des Jahres für oe24.TV. Am Vormittag – als oe24.TV den Rücktritt von Walter Ruck als erster Sender vermeldete – lag der Marktanteil sogar bei mehr als 7 Prozent.

Schon an den Tagen zuvor hat oe24.TV mit seiner Berichterstattung zur Causa Ruck Top-Quoten erreicht: Am Mittwoch – als oe24.TV erstmals Teile der Ruck-Tonaufnahme veröffentlichte – lag der Marktanteil bei 2,3 Prozent, am Dienstag waren es sogar 2,5 Prozent und am Montag 2 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen.



Damit erreicht oe24.TV im Juli (1.-30.Juli) einen Marktanteil von 1,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Bei allen TV-Zusehern (12+) liegt der Marktanteil bei 1,1 Prozent. Insgesamt schauten im Juli mehr als 1,6 Millionen Österreicher:innen oe24.TV (kum. NRW, 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene 03-03 Uhr, 1.-30.7. vorläufig gewichtet; 7% MA 12-49 J. v. 10-11 Uhr; 1,6 Mio.: kum. RW 12+ (weitester Seherkreis, zumindest eine Sendung kurz gesehen)