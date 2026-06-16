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"War mein Wunsch"

Fix: Baumgartner wird Alaba-Nachfolger

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© APA/GEORG HOCHMUTH
Der tragische WM-Held im ÖFB-Trikot steht mit Christoph Baumgartner bereits vor dem Anpfiff fest, jetzt konnte er sich doch noch einen großen Wunsch erfüllen.
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Erstmals seit 28 Jahren wird das ÖFB-Nationalteam am Mittwochmorgen (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Santa Clara bei einer Weltmeisterschaft auflaufen. Definitiv nicht in der Startelf stehen wird Fan-Liebling und Leistungsträger Christoph Baumgartner.

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Der 26-Jährige war bei der letzten WM-Teilnahme des ÖFB noch nicht einmal auf der Welt und träumte lange von seinem großen Karriere-Highlight. Doch eine schwere Muskelverletzung, die er sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien zuzog, vernichtete das Debüt des Leipzig-Legionärs auf der ganz großen Fußball-Bühne vorerst.

Nach seiner Operation reiste "Baumi" dennoch zum Team und begleitet unsere Stars als "Edel-Fan" auf ihrem Weg. Auch beim Auftakt gegen Jordanien wird der Offensivspieler im Stadion sein und kann sich doch noch einen ganz großen Wunsch erfüllen.

"War mein Wunsch"

Denn, wie er gegenüber dem ORF verraten hatte, wird er auf der Bank neben Ralf Rangnick Platz nehmen. Baumgartner: "Ich werde auf der Bank sitzen. Das war mein Wunsch und auch der vom Trainer. Er will, dass ich so nahe wie möglich bei der Mannschaft bin. Es freut mich, dass wir da eine Lösung gefunden haben."

BERLIN,GERMANY,21.JUN.24 - UEFA EURO 2024, group stage, Austria vs Poland. Image shows the rejoicing of AUT with Christoph Baumgartner and David Alaba (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
© GEPA pictures/ Armin Rauthner

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Damit tritt er auch in große Fußstapfen. Und zwar in die von David Alaba. Unser Kapitän verpasste die EURO 2024 in Deutschland verletzungsbedingt, wurde aber von Rangnick als "Non Playing Captain" als zusätzlicher Co-Trainer mitgenommen. Auf der Bank motivierte er seine Mitspieler und führte uns dort zum sensationellen Sieg in der EM-Gruppenphase gegen Polen, Niederlande und Frankreich.

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