"Weltmeister, Oida!" - Virales Video prophezeit ÖFB-Titel

Derzeit geht ein Video viral, das Österreich zum Weltmeister 2026 macht und schon für Gänsehaut sorgt, bevor der Traum Wirklichkeit wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Wir sind Weltmeister, Oida!" Dieser Spruch im viralen Video von sequence.five sorgt bei den ÖFB-Fans jetzt schon für Gänsehaut. Das Video zeigt mit Hilfe von KI eine Doku der Zukunft, wo unsere WM-Helden wie Marcel Sabitzer, David Alaba, Ralf Rangnick oder Marco Arnautovic, der in dem Clip in der Hofburg als Bundespräsident sitzt, über ihre Erfahrungen der WM-Endrunde 2026 berichten.

In dem Video zu sehen sind mehrere Szenen, die auch für den einen oder anderen Lacher sorgen. So gibt es einen deutschen Camping-Touristen, der sich über junge ÖFB-Fans beschwert, die am 19. Juli Jahr für Jahr die Ruhe stören und den historischen Coup feiern. Somit dürfte Bundespräsident Alexander Van der Bellen sein Versprechen wahr gemacht haben und den nationalen Feiertag ausgerufen haben.

Auch der legendäre Klappstuhl von David Alaba wird wieder ins Leben gerufen, als ein Mitarbeiter der Müllabfuhr diesen vor Freude in die Höhe stemmt.

Mehrere Nationalstadien sind kein Problem mehr

Sogar das ewige Thema eines neuen Nationalstadions wurde von dem Film- und Fernsehstudio aufgegriffen. Nach dem WM-Titel ist das allerdings zum Luxusproblem geworden, denn nach dem Titel gibt es scheinbar gleich mehrere moderne Arenen in Österreich, sei es neben einer Ski-Piste oder entlang der Donau.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wie besonders dieses fiktive Ereignis zeigt, da die Strauß-Statue im Stadtpark einer Alaba-Statue weichen muss. "Die WM hat begonnen und da fragt man sich schon: Was wäre eigentlich, wenn unsere Burschen das Ding wirklich nach Hause bringen? Wir haben das Szenario mal durchgespielt. Herausgekommen ist eine satirische "Doku" aus dem Jahr 2056", schildert das Studio den gelungenen und viralen Clip.