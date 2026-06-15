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Frenkie Schinkels:

Wecker stellen! Gegen Jordanien müssen wir wach sein

FS
von
Warum das Auftakt-Match gegen Jordanien für Alaba und Arnautovic eine Chance ist.
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Ralf Rangnick sollte keine schlaflosen Nächte haben, wenn er an Jordanien denkt. Mehr Sorgen als die Nummer 64 der Welt wird unserem Teamchef die eigene Aufstellung bereiten. Wo andere vorm Einschlafen Schäfchen zählen, wird sich Rangnick mit den Namen Alaba und Arnautovic den Kopf zermartern.

Würde mit Alaba und Arnautovic beginnen

Falls Sie noch Zweifel haben sollten, Herr Teamchef: Ich würde fix mit David Alaba und Marko Arnautovic beginnen. Die Jordanier sind der ideale Gegner, um ins Turnier zu starten - für jene Spieler, die noch nicht bei 100 Prozent sind, gilt das erst recht.

Gegen Argentinien und Algerien wird‘s dann richtig zur Sache gehen.

Die Österreicher müssen jedenfalls hellwach sein, sie müssen die jordanische Hintermannschaft im eigenen Schlafzimmer einschnüren. Ich werde früh schlafen gehen und mir den Wecker für 5 Uhr stellen.

Damit ich nichts versäume. Auch wenn ich kein Torfestival a la Deutschland oder Schweden erwarte: Ein ungefährdeter Sieg sollte sich schon ausgehen.

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