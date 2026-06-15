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1:1 - Belgien rettet Punkt gegen Ägypten

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von
epa13040011 Jeremy Doku (R) of Belgium in action against Mohanad Lasheen (C) of Egypt during the FIFA World Cup 2026 group stage match Belgium against Egypt, in Seattle, USA, 15 June 2026. EPA/STEPHEN BRASHEAR
© EPA
Im Gipfeltreffen der Gruppe G trennen sich Belgien und Ägypten mit einem 1:1-Remis.
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Mit viel Mühe hat sich Belgien zum Auftakt der Fußball-WM einen Punkt gegen Ägypten erkämpft. Die "Roten Teufel" mussten sich am Montag vor 66.775 Zuschauern in Seattle mit einem 1:1 (0:1) gegen mutig aufspielende "Pharaonen" begnügen. Emam Ashour (20.) hatte die Nordafrikaner im ausgeglichenen Favoritenduell der Gruppe G in Führung gebracht. Für die Belgier erzwang Romelu Lukaku genau 22 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Eigentor von Mohamed Hany (66.).

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Damit warten die Ägypter auch nach dem ersten Spiel ihrer vierten WM-Teilnahme auf den ersten Sieg. Die nächste Chance für die Truppe von Teamchef Hossam Hassan gibt es in einer Woche gegen Außenseiter Neuseeland. Die Belgier hoffen kurz davor gegen den Iran auf die ersten drei Punkte beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

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Ashour schoss Ägypten in Front

Die erste Torannäherung in einer ausgeglichenen Anfangsphase zweier Teams, die sich ungeschlagen für die WM qualifiziert hatten, gelang Kevin De Bruyne. Der Schuss des 34-jährigen Napoli-Spielmachers von der Strafraumgrenze ging knapp vorbei (7.). Auf der Gegenseite machte es Ashour bei der ersten Ägypten-Möglichkeit besser: Der Al-Ahly-Profi ließ Tormann-Routinier Thibaut Courtois mit einem wuchtigen Schuss (123 km/h) ins linke Eck keine Chance.

Belgien gegen Ägypten

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© FIFA via Getty Images

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Mohamed Salah beschenkte sich an seinem 34. Geburtstag mit dem Assist. Danach hatten die Belgier zwar deutlich mehr Spielanteile, die Truppe von Teamchef Rudi Garcia präsentierte sich vor dem Tor gegen gut stehende Ägypter aber oft zu harmlos. Die Nordafrikaner setzten bei schnellen Gegenstößen zeitweise Nadelstiche, einen Versuch von Mostafa Ziko parierte Courtois (33.).

Lukaku als belgischer Erfolgsgarant

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen: Die Belgier kontrollierten, die Ägypter konterten. De Bruyne hatte mit einem direkten Freistoß an die Stange Pech (53.). Auf der Gegenseite musste Courtois bei einem Salah-Kopfball eingreifen (55.), den Abpraller verzog Ashour aus vielversprechender Position. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Man-City-Stürmer Omar Marmoush (59., 64.) scheiterte jeweils nach Gegenstößen, Ägypten-Schlussmann Oufa Shobeir war gegen De Bruyne zur Stelle (63.).

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In der 66. Minute betrat Lukaku die Bühne. Der belgische Rekordtorschütze sprintete direkt in einen Stanglpass und sorgte dafür, dass der Ball von Hanys Fuß unglücklich im Kreuzeck landete. Mit neuem Schwung drückten die Belgier nun auf die Führung. Shobeir entschärfte einen Kopfball von Brandon Mechele (83.), Lukaku köpfelte drüber (87.). Aber auch die Ägypter spielten noch auf den Führungstreffer und forderten einen Elfmeterpfiff, der aber wohl korrekterweise ausgeblieben war.

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