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5,7 Millionen Fans

Follower-Explosion: "Unbekanntester" WM-Spieler geht viral

OR
von
Neuseelands Tim Payne ging viral
© The FA via Getty Images
Es ist definitiv eine der kuriosesten Geschichten der bisherigen WM: Neuseelands Tim Payne wurde über Nacht weltbekannt. Warum? Weil ihn kaum jemand kannte.
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Tim Payne, Außenverteidiger der Wellington Phoenix, bereitete sich normal auf Neuseelands WM-Auftakt gegen den Iran (Dienstag 3 Uhr, live ServusTV) vor. Doch nichts war, wie davor, denn plötzlich hatte er 5,7 Millionen Follower auf seinen sozialen Kanälen.

Und das, weil der argentinische Internet-Promi Valen Scarsini - genannt "El Scarso" - ihn als "unbekanntesten" Spieler der WM auserkoren hatte.

Mit 4.000 Fans ging der 32-Jährige in das Turnier, das war der Internet-Persönlichkeit zu wenig. Er rief seine Fans auf: Folgt, liked und kommentiert bei Tim Payne. Die Folge: Plötzlich hatte der Neuseeländer fast sechs Millionen Follower - und damit mehr, als seine Nation Einwohner (ca. 5,3 Mio.) hat.

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"Ich habe mir alle Mannschaften angesehen, die bei der Weltmeisterschaft spielen, um den unbekanntesten Spieler zu finden, und nachdem ich sie einzeln analysiert hatte, habe ich ihn gefunden", so "elscarso".

Paynes Reaktion? "Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Ich wollte auch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen", so die diplomatische Antwort.

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